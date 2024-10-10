طوفان میلتون چهارشنبه شب با سرعت ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت بهعنوان یک طوفان خطرناک از نوع درجه ۳ در نزدیکی سیستا کی، واقع در سواحل غربی فلوریدا، به خشکی رسید. در پی این پدیده، مرکز ملی تندبادهای آمریکا به اهالی ایالت میامی هشدار داد و از آنها خواست که بهسرعت چندین نقطه را تخلیه کنند. این اداره همچنین گزارش داد که چندین گردباد با سرعت ۱۲۵ کیلومتر بر ساعت در فلوریدا مشاهده شده که به ساختمانها و تأسیسات الکتریکی آسیب جدی وارد کرده و باعث قطع برق در میلیونها خانه و محل کار شده است.
اداره هواشناسی ایالات متحده اعلام کرد که سطح آب دریاها بهطور خطرناکی ۴ متر افزایش یافته و طوفان میلتون به درجه ۵ ارتقا یافته و با سرعت ۲۳۰ کیلومتر بر ساعت دارای پتانسیل بسیار بالایی برای تخریب است. جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا، در جلسهای در کاخ سفید، با اشاره به وسعت طوفان میلتون، آن را «طوفان قرن» نامید و از مردم خواست که به هشدارها و راهنماییهای مسئولین توجه کنند.
مرکز ملی تندبادها تأکید کرد که طوفان میلتون بهسرعت در حال گسترش در مناطق تمپا و سنتپترزبورگ است و از ساکنان این مناطق خواست که به مکانهای امن پناه ببرند. این مرکز پیشبینی کرد که طوفان روز پنجشنبه از جزیره فلوریدا عبور کرده و بهسمت اقیانوس آتلانتیک حرکت خواهد کرد. همچنین از ساکنان اورلاندو و مناطق اطراف خلیج تامپا خواسته شد تا از خانههای خود خارج نشوند و به هشدارهای صادره توجه کنند.
خلیج تامپا نزدیک به صد سال است که با چنین طوفانی مواجه نشده و پیشبینی میشود که ارتفاع امواج در این خلیج به بیش از ۲.۷ متر برسد. طوفان میلتون در حالی به سمت مناطق مسکونی حرکت میکند که دو هفته پیش، طوفان هلنه موجب زیر آب رفتن چند صد خانه و خسارات جبرانناپذیر در غرب ایالت فلوریدا شد که در پی آن ۲۳۰ نفر جان خود را از دست دادند.