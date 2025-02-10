رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، یکشنبه نهم فوریه، پیش از پرواز به مالزی خطاب به خبرنگاران گفت: هیچکس قدرت بیرون راندن مردم غزه از سرزمین ابدیشان که هزاران سال قدمت دارد، را ندارد. فلسطین، ازجمله غزه، کرانه باختری و قدس شرقی، متعلق به فلسطینیها است.
وی در گفتوگو با خبرنگاران در استانبول، با اشاره به پیشنهاد دولت آمریکا برای جابجایی فلسطینیها که تحتفشار اسرائیل مطرحشده است، افزود: این پیشنهادها هیچ ارزشی برای بحثکردن ندارند.
آقای اردوغان همچنین از حماس به دلیل پایبندی به تعهدات خود در تبادل اسرا با اسرائیل، علیرغم تلاشهای این رژیم برای مختل کردن این روند، تمجید کرد.
وی در مورد اوضاع سوریه نیز به کشف گورهای دستهجمعی در مناطق مختلف این کشور اشاره کرد و اظهار داشت: چهره خونین رژیم اسد با کشف چنین آثار فاجعهآمیزی، فاش میشود.
رئیسجمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد که سوریه تحت هدایت احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، به ثبات برسد و این کشور بهزودی صلح را تجربه کند.
وی تاکید کرد: گروههای تروریستی هیچجایی در سوریه ندارند و دولت انتقالی این کشور با این گروهها مبارزه خواهد کرد.