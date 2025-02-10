رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، یکشنبه نهم فوریه، پیش از پرواز به مالزی خطاب به خبرنگاران گفت: هیچ‌کس قدرت بیرون راندن مردم غزه از سرزمین ابدی‌شان که هزاران سال قدمت دارد، را ندارد. فلسطین، از‌جمله غزه، کرانه باختری و قدس شرقی، متعلق به فلسطینی‌ها است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران در استانبول، با اشاره به پیشنهاد دولت آمریکا برای جابجایی فلسطینی‌ها که تحت‌فشار اسرائیل مطرح‌شده است، افزود: این پیشنهادها هیچ ارزشی برای بحث‌کردن ندارند.

آقای اردوغان همچنین از حماس به دلیل پایبندی به تعهدات خود در تبادل اسرا با اسرائیل، علی‌رغم تلاش‌های این رژیم برای مختل کردن این روند، تمجید کرد.