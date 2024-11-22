در ساعات پایانی پنجشنبه ۲۱ نوامبر، قطعنامه‌ای که از سوی تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) پیشنهاد شده بود و حمایت ایالات متحده آمریکا را پشت سر داشت، با حضور اعضای شورا به رأی گذاشته شد. در این جلسه، ۱۹ کشور از مجموع ۳۵ کشور عضو شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادند، ۱۲ کشور ممتنع و تنها روسیه، چین و بورکینافاسو به آن رأی مخالف دادند.

در این قطعنامه از ایران خواسته شده است تا در خصوص وجود ذرات اورانیومی در دو مکان ثبت‌نشده توسط آژانس به‌عنوان سایت‌های هسته‌ای، شفاف‌سازی کند و پاسخ دهد. همچنین، این قطعنامه مدیرکل آژانس را موظف کرده است که تا پیش از نشست بعدی شورای حکام در ماه مارس، گزارش کاملی از وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس برای بررسی در نشست ارائه دهد.

۱۲ کشوری که در این جلسه رأی ممتنع دادند، شامل الجزایر، ارمنستان، بنگلادش، برزیل، کلمبیا، مصر، غنا، هند، اندونزی، پاکستان، آفریقای جنوبی و تایلند بودند. همچنین ونزوئلا، از متحدان ایران، به علت پرداخت‌نکردن حق عضویت، حق شرکت در رأی‌گیری را پیدا نکرد.

پیش از این، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در سوم ژوئن سال‌جاری هشدار داده بود که ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران، از جمله اورانیومی که تا درجه خلوص غنی‌شده، رو به افزایش است. آقای گروسی گفته بود: هیچ پیشرفتی در حل مسائل پادمانی حاصل نشده است.

در بخش مربوط به بندهای اجرایی قطعنامه شب گذشته آمده است: نگرانی عمیق خود را از اینکه ایران هنوز همکاری لازم، کامل و بدون ابهام را با آژانس ارائه نکرده و اقدامات ضروری و فوری قید شده در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ توسط شورای حکام را انجام نداده است، اعلام می‌کنیم. موضوعات پادمانی، با وجود تعاملات متعدد با آژانس از سال ۲۰۱۹، همچنان باقی مانده است.