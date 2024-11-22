در ساعات پایانی پنجشنبه ۲۱ نوامبر، قطعنامهای که از سوی تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) پیشنهاد شده بود و حمایت ایالات متحده آمریکا را پشت سر داشت، با حضور اعضای شورا به رأی گذاشته شد. در این جلسه، ۱۹ کشور از مجموع ۳۵ کشور عضو شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادند، ۱۲ کشور ممتنع و تنها روسیه، چین و بورکینافاسو به آن رأی مخالف دادند.
در این قطعنامه از ایران خواسته شده است تا در خصوص وجود ذرات اورانیومی در دو مکان ثبتنشده توسط آژانس بهعنوان سایتهای هستهای، شفافسازی کند و پاسخ دهد. همچنین، این قطعنامه مدیرکل آژانس را موظف کرده است که تا پیش از نشست بعدی شورای حکام در ماه مارس، گزارش کاملی از وضعیت فعالیتهای هستهای ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس برای بررسی در نشست ارائه دهد.
۱۲ کشوری که در این جلسه رأی ممتنع دادند، شامل الجزایر، ارمنستان، بنگلادش، برزیل، کلمبیا، مصر، غنا، هند، اندونزی، پاکستان، آفریقای جنوبی و تایلند بودند. همچنین ونزوئلا، از متحدان ایران، به علت پرداختنکردن حق عضویت، حق شرکت در رأیگیری را پیدا نکرد.
پیش از این، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در سوم ژوئن سالجاری هشدار داده بود که ذخیره اورانیوم غنیشده ایران، از جمله اورانیومی که تا درجه خلوص غنیشده، رو به افزایش است. آقای گروسی گفته بود: هیچ پیشرفتی در حل مسائل پادمانی حاصل نشده است.
در بخش مربوط به بندهای اجرایی قطعنامه شب گذشته آمده است: نگرانی عمیق خود را از اینکه ایران هنوز همکاری لازم، کامل و بدون ابهام را با آژانس ارائه نکرده و اقدامات ضروری و فوری قید شده در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ توسط شورای حکام را انجام نداده است، اعلام میکنیم. موضوعات پادمانی، با وجود تعاملات متعدد با آژانس از سال ۲۰۱۹، همچنان باقی مانده است.
ایران تهدید به افزایش سانتریفیوژ کرد
رسانههای ایران بلافاصله پس از انتشار خبر صدور قطعنامه شورای حکام آژانس، متنی را بهعنوان بیانیه مشترک وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران منتشر کردند. به نوشته این بیانیه، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به قطعنامه صادرشده، دستور انجام اقدامات مؤثر، از جمله راهاندازی مجموعه قابل ملاحظهای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف را صادر کرده است.
روز چهارشنبه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماسی تلفنی با همتای آفریقای جنوبی خود گفت که اگر طرفهای دیگر به دنبال رویارویی باشند، ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد.
عراقچی همچنین با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، تماس تلفنی داشت و دراینارتباط، اقدام کشورهای اروپایی برای پیشبرد قطعنامه علیه تهران را «ناموجه و تحریکآمیز» خواند.
گفتنی است که پیش از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای تهران، برخی نمایندگان مجلس و شخصیتهای سیاسی در ایران بر لزوم تغییر دکترین هستهای ایران در مقابله با خواستههای آژانس تأکید کرده بودند. مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، نیز اظهار داشت: چنانچه بیانیهای صادر شود، پاسخ ما فوری خواهد بود.