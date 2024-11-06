سیاست
آمادگی سگ‌های مسلح رباتیک ترکیه برای انجام ماموریت‌ها
ترکیه با توسعه سگ‌های ربات مسلح با توان شلیک دقیق تا فاصله ۴۰۰ متری و تجهیز به سلاح‌های کالیبر ۷.۶۲ و ۵.۵۶، برای ماموریت‌های نظامی آماده می‌شود.
سگ‌های مسلح رباتیک / عکس: AA
6 نوامبر 2024

این سگ‌های ربات مسلح با هدف به‌کارگیری در عملیات‌های نظامی و کاهش ریسک انسانی با همکاری دو شرکت ترکیه‌ای Quad Robotics و Savhatek توسعه یافته‌اند.

صنعت دفاعی ترکیه اقدام به توسعه و آزمایش سگ‌های ربات مسلح کرده است. این ربات‌ها که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته به سیستم‌های تسلیحاتی ۷.۶۲ و ۵.۵۶ کالیبر مجهز شده‌اند. ربات‌های مزبور در آزمایش‌های میدانی قادر به اجرای تیراندازی دقیق تا مسافت ۴۰۰ متر هستند. همچنین ربات‌ها در کنترل پس‌زنی (واکنش عقب‌رفتن سلاح پس از شلیک) و حفظ تمرکز روی اهداف قابلیت خوبی را در آزمایش‌های میدانی به نمایش گذاشته‌اند. 

ربات‌های مسلح به دلیل کاهش نیاز به حضور نیروی انسانی در مناطق پرخطر، قادر هستند ریسک‌های جانی را در عملیات‌های نظامی کاهش دهند. این فناوری در تلاش است تا با فراهم‌آوری سیستم‌های پشتیبانی هوشمند، نقش پشتیبان و حتی شرکت‌کننده مستقیم در میدان نبرد را ایفا کند.

استفاده از ربات‌ها در صحنه‌های نبرد می‌تواند ضمن کاهش خطرات، سطح دقت و سرعت واکنش را نیز افزایش دهد. در عملیات‌هایی که نیاز به حضور در مناطق شهری یا مسافت‌های طولانی دارند، این ربات‌ها می‌توانند به عنوان نیرویی مکمل در کنار نیروهای انسانی فعالیت کنند. به‌ویژه در شرایطی که محیط‌های عملیاتی خطرات زیادی برای افراد ایجاد می‌کند، این ربات‌ها می‌توانند به‌طور مستقل یا تحت کنترل نیروها، مأموریت‌های مختلفی مانند گشت‌زنی، شناسایی و حتی تیراندازی به اهداف را انجام دهند.

توسعه و کاربردهای عملیاتی سگ‌های رباتیک ترکیه

ربات‌های مسلح ترکیه‌ای که توسط Savhatek و Quad Robotics ساخته شده‌اند، به مجموعه‌ای از سیستم‌های پیشرفته مجهز شده‌اند که شامل سیستم‌های کنترل از راه دور و برجک‌های سبک مسلح می‌شود. این برجک‌ها برای شرایط جنگ شهری و مأموریت‌های پشتیبانی طراحی شده‌اند و می‌توانند در مقابل تهدیدات دشمن واکنش سریع نشان دهند.

در آزمایش‌های انجام‌شده، ربات‌ها توانسته‌اند با دقت بالا و نرخ خطای کم به سمت اهداف شلیک کنند. این ربات‌ها که از سلاح‌های ۵.۵۶ و ۷.۶۲ کالیبر بهره می‌برند، توانایی هدف‌گیری دقیق تا فاصله ۴۰۰ متر را دارند و می‌توانند به‌صورت متمرکز به سمت اهداف مشخص تیراندازی کنند. سیستم کنترل پس‌زنی، موجب شده تا تیراندازی با دقت بالا و بدون اختلال انجام شود که این ویژگی، در محیط‌های عملیاتی واقعی، مزیت قابل توجهی محسوب می‌شود.

پس از آزمایش‌های اولیه، قرار است این ربات‌ها در تاریخ ۱۱ تا ۱۷ نوامبر در مسابقات نظامی Boran VI در میدان تیراندازی «فوچا»، تحت نظارت فرماندهی آموزش کماندویی ژاندارمری ترکیه به نمایش گذاشته شوند. این نمایشگاه فرصتی خواهد بود تا عملکرد این ربات‌ها در کنار دیگر تجهیزات نظامی و تحت نظارت مقامات نظامی ارزیابی شود.

در این آزمایش‌ها، علاوه بر ارزیابی دقت تیراندازی، عملکرد این ربات‌ها در شرایط سخت محیطی و عملیاتی نیز بررسی خواهد شد. به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد این ربات‌ها، نظیر هدف‌گیری خودکار و توانایی‌های تاکتیکی، آن‌ها قادر به انجام وظایف در محیط‌های دشوار و مناطق با دسترسی محدود خواهند بود. سیستم‌های لیزری و اندازه‌گیری مسافت که روی این ربات‌ها نصب شده‌اند، امکان ارزیابی اهداف در فواصل دور و تیراندازی دقیق را فراهم می‌کند.

