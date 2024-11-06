این سگ‌های ربات مسلح با هدف به‌کارگیری در عملیات‌های نظامی و کاهش ریسک انسانی با همکاری دو شرکت ترکیه‌ای Quad Robotics و Savhatek توسعه یافته‌اند.

صنعت دفاعی ترکیه اقدام به توسعه و آزمایش سگ‌های ربات مسلح کرده است. این ربات‌ها که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته به سیستم‌های تسلیحاتی ۷.۶۲ و ۵.۵۶ کالیبر مجهز شده‌اند. ربات‌های مزبور در آزمایش‌های میدانی قادر به اجرای تیراندازی دقیق تا مسافت ۴۰۰ متر هستند. همچنین ربات‌ها در کنترل پس‌زنی (واکنش عقب‌رفتن سلاح پس از شلیک) و حفظ تمرکز روی اهداف قابلیت خوبی را در آزمایش‌های میدانی به نمایش گذاشته‌اند.

ربات‌های مسلح به دلیل کاهش نیاز به حضور نیروی انسانی در مناطق پرخطر، قادر هستند ریسک‌های جانی را در عملیات‌های نظامی کاهش دهند. این فناوری در تلاش است تا با فراهم‌آوری سیستم‌های پشتیبانی هوشمند، نقش پشتیبان و حتی شرکت‌کننده مستقیم در میدان نبرد را ایفا کند.

استفاده از ربات‌ها در صحنه‌های نبرد می‌تواند ضمن کاهش خطرات، سطح دقت و سرعت واکنش را نیز افزایش دهد. در عملیات‌هایی که نیاز به حضور در مناطق شهری یا مسافت‌های طولانی دارند، این ربات‌ها می‌توانند به عنوان نیرویی مکمل در کنار نیروهای انسانی فعالیت کنند. به‌ویژه در شرایطی که محیط‌های عملیاتی خطرات زیادی برای افراد ایجاد می‌کند، این ربات‌ها می‌توانند به‌طور مستقل یا تحت کنترل نیروها، مأموریت‌های مختلفی مانند گشت‌زنی، شناسایی و حتی تیراندازی به اهداف را انجام دهند.

توسعه و کاربردهای عملیاتی سگ‌های رباتیک ترکیه