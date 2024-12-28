28 دسامبر 2024
به گزارش سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز شنبه ۲۸ دسامبر، با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود، تماس تلفنی برقرار کرد.
در این مکالمه، هاکان فیدان بر اهمیت همکاری با اداره جدید سوریه برای ایجاد ثبات و پیشبرد دوره انتقالی در شرایط منظم تأکید نمود.
او با تأکید بر غیرقابلپذیرش بودن حضور گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در سوریه، حمایت آنکارا از تلاشهای اداره جدید سوریه برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت این کشور را اعلام کرد.
همچنین، وزیر امور خارجه ترکیه بر ضرورت افزایش تلاشها برای برقراری آتشبس پایدار در غزه تأکید کرد.