به گزارش سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز شنبه ۲۸ دسامبر، با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود، تماس تلفنی برقرار کرد.

در این مکالمه، هاکان فیدان بر اهمیت همکاری با اداره جدید سوریه برای ایجاد ثبات و پیشبرد دوره انتقالی در شرایط منظم تأکید نمود.