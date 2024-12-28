سیاست
1 دقیقه خواندن
وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا درباره آخرین تحولات سوریه و غزه تلفنی گفتگو کردند
هاکان فیدان و آنتونی بلینکن در تماس تلفنی بر ثبات سوریه، مقابله با گروه‌های تروریستی و آتش‌بس پایدار در غزه تأکید کردند.
وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا درباره آخرین تحولات سوریه و غزه تلفنی گفتگو کردند
وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان و وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن / عکس : AP
28 دسامبر 2024

به گزارش سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز شنبه ۲۸ دسامبر، با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود، تماس تلفنی برقرار کرد.

در این مکالمه، هاکان فیدان بر اهمیت همکاری با اداره جدید سوریه برای ایجاد ثبات و پیشبرد دوره انتقالی در شرایط منظم تأکید نمود.

مطالب پیشنهادی

او با تأکید بر غیرقابل‌پذیرش بودن حضور گروه تروریستی پ.‌ک.ک/ی.پ.گ در سوریه، حمایت آنکارا از تلاش‌های اداره جدید سوریه برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت این کشور را اعلام کرد.

همچنین، وزیر امور خارجه ترکیه بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس پایدار در غزه تأکید کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us