در پی تحولات سیاسی اخیر در سوریه، جمع زیادی از سوریهای در شهرهای مختلف جهان، سقوط رژیم بشار اسد را جشن گرفتند. این جشنها که عمدتاً در مناطق پرجمعیت پناهندگان سوری برگزار شد، نشاندهنده امید و آرزوی بسیاری از پناهندگان به تغییرات سیاسی در کشورشان است.
سوریها مقیم سوئد پایان جنگ داخلی ۱۳ ساله و فروپاشی رژیم بعث را با شوروشوق در میدانهای اصلی شهری جشن گرفتند. در میدان سرگلستورگ استکهلم، تجمعکنندگان از فروپاشی رژیم بعث خوشحال بودند و در بیانیه پایانی این واقعه را «روز نجات سوریه» نامیدند.
شهروندان سوریه مقیم آلمان، علاوه بر برلین، در بسیاری از شهرهای این کشور با برگزاری تظاهراتی تحت عنوان «همبستگی با انقلاب سوریه»، سقوط رژیم اسد را جشن گرفتند. بر اساس گزارشها، حدود ۳ هزار سوری که در میدان اورانیانبورگر در منطقه کروزبرگ برلین تجمع کرده بودند، با ذکر تکبیر و شعارهای ملی، شادی خود را ابراز کردند.
سوریها در هلند نیز با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف، سقوط رژیم اسد را جشن گرفتند.
عودی الهومسی، یکی از شرکتکنندگان سوری در این تظاهرات گفت: اسد بالاخره رفت. امروز اولین روز آزادی ماست. ما میگوییم که ۵۴ سال گذشته به پایان رسیده و امروز سوریهامان دوباره آزاد است.
فرانسه، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، اتریش و یونان دیگر کشورهایی بودند که میادین اصلی شهرهایشان شاهد تجمعاتی بودند. شهروندان سوریه با دردستداشتن پرچم ملی سوریه و سر دادن شعارهای حماسی و ملی، پیروزی اراده جمعی ملت سوریه علیه رژیم ۶۱ساله بعث را جشن گرفتند.
یکی از شرکتکنندگان در تظاهرات شهر آتن، به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که او در سال ۲۰۰۷ پس از فرار از رژیم بعث به یونان آمده است. وی افزود که در جنگ داخلی سوریه برادر و پسرعموی خود را از دست داده و از پایان رژیم بعث بسیار خوشحال است.
تجمعات در ترکیه
پایان دیکتاتوری و شروع فصل جدیدی در سوریه تنها دلیلی بود که موجب شد بسیاری از پناهندگان سوری مقیم ترکیه به خیابانها بیایند و پایان تجربیات تلخ جنگ، آوارگی و سرکوب را جشن بگیرند. سقوط رژیم اسد برای بسیاری از آنها نماد امید به بازسازی کشور و برقراری صلح و ثبات قلمداد میشود.
مردم در شهرهایی همچون استانبول، حاتای، مرسین، آنتالیا، کیلیس، شانلیاورفه و آنکارا با پخش شیرینی و گل، برافراشتن پرچمهای سوریه، سر دادن شعارهای ضد رژیم اسد و برگزاری تجمعات مختلف، ابراز خوشحالی خود را از این تحولات اعلام کردند.