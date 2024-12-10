سیاست
3 دقیقه خواندن
شادی سوری‌ها در اروپا و ترکیه به دنبال سقوط رژیم بشار اسد
 در روزهای اخیر، شهرهای مختلف اروپا شاهد برگزاری تجمعات گسترده‌ای در واکنش به تحولات سوریه بودند. پس از سرنگونی رژیم ۶۱ساله بعث در سوریه به رهبری بشار اسد، سوری‌ها در سراسر اروپا و ترکیه با حضور در خیابان‌ها، خوشحالی خود را از سقوط رژیم ابراز کردند.
شادی سوری‌ها در اروپا و ترکیه به دنبال سقوط رژیم بشار اسد
تجمعات در شهر اسن آلمان/ عکس: AA
10 دسامبر 2024

در پی تحولات سیاسی اخیر در سوریه، جمع زیادی از سوری‌های در شهرهای مختلف جهان، سقوط رژیم بشار اسد را جشن گرفتند. این جشن‌ها که عمدتاً در مناطق پرجمعیت پناهندگان سوری برگزار شد، نشان‌دهنده امید و آرزوی بسیاری از پناهندگان به تغییرات سیاسی در کشورشان است.

سوری‌ها مقیم سوئد پایان جنگ داخلی ۱۳ ساله و فروپاشی رژیم بعث را با شوروشوق در میدان‌های اصلی شهری جشن گرفتند. در میدان سرگلس‌تورگ استکهلم، تجمع‌کنندگان از فروپاشی رژیم بعث خوشحال بودند و در بیانیه پایانی این واقعه را «روز نجات سوریه» نامیدند.

شهروندان سوریه مقیم آلمان، علاوه بر برلین، در بسیاری از شهرهای این کشور با برگزاری تظاهراتی تحت عنوان «همبستگی با انقلاب سوریه»، سقوط رژیم اسد را جشن گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۳ هزار سوری که در میدان اورانیان‌بورگر در منطقه کروزبرگ برلین تجمع کرده بودند، با ذکر تکبیر و شعارهای ملی، شادی خود را ابراز کردند.

سوری‌ها در هلند نیز با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف، سقوط رژیم اسد را جشن گرفتند.

عودی الهومسی، یکی از شرکت‌کنندگان سوری در این تظاهرات گفت: اسد بالاخره رفت. امروز اولین روز آزادی ماست. ما می‌گوییم که ۵۴ سال گذشته به پایان رسیده و امروز سوریه‌امان دوباره آزاد است.

مطالب پیشنهادی

فرانسه، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، اتریش و یونان دیگر کشورهایی بودند که میادین اصلی شهرهایشان شاهد تجمعاتی بودند. شهروندان سوریه با دردست‌داشتن پرچم ملی سوریه و سر دادن شعارهای حماسی و ملی، پیروزی اراده جمعی ملت سوریه علیه رژیم ۶۱ساله بعث را جشن گرفتند.

یکی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات شهر آتن، به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که او در سال ۲۰۰۷ پس از فرار از رژیم بعث به یونان آمده است. وی افزود که در جنگ داخلی سوریه برادر و پسرعموی خود را از دست داده و از پایان رژیم بعث بسیار خوشحال است.

تجمعات در ترکیه

پایان دیکتاتوری و شروع فصل جدیدی در سوریه تنها دلیلی بود که موجب شد بسیاری از پناهندگان سوری مقیم ترکیه به خیابان‌ها بیایند و پایان تجربیات تلخ جنگ، آوارگی و سرکوب را جشن بگیرند. سقوط رژیم اسد برای بسیاری از آنها نماد امید به بازسازی کشور و برقراری صلح و ثبات قلمداد می‌شود.

مردم در شهرهایی همچون استانبول، حاتای، مرسین، آنتالیا، کیلیس، شانلی‌اورفه و آنکارا با پخش شیرینی و گل، برافراشتن پرچم‌های سوریه، سر دادن شعارهای ضد رژیم اسد و برگزاری تجمعات مختلف، ابراز خوشحالی خود را از این تحولات اعلام کردند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us