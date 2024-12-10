فرانسه، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، اتریش و یونان دیگر کشورهایی بودند که میادین اصلی شهرهایشان شاهد تجمعاتی بودند. شهروندان سوریه با دردست‌داشتن پرچم ملی سوریه و سر دادن شعارهای حماسی و ملی، پیروزی اراده جمعی ملت سوریه علیه رژیم ۶۱ساله بعث را جشن گرفتند.

یکی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات شهر آتن، به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که او در سال ۲۰۰۷ پس از فرار از رژیم بعث به یونان آمده است. وی افزود که در جنگ داخلی سوریه برادر و پسرعموی خود را از دست داده و از پایان رژیم بعث بسیار خوشحال است.

تجمعات در ترکیه

پایان دیکتاتوری و شروع فصل جدیدی در سوریه تنها دلیلی بود که موجب شد بسیاری از پناهندگان سوری مقیم ترکیه به خیابان‌ها بیایند و پایان تجربیات تلخ جنگ، آوارگی و سرکوب را جشن بگیرند. سقوط رژیم اسد برای بسیاری از آنها نماد امید به بازسازی کشور و برقراری صلح و ثبات قلمداد می‌شود.

مردم در شهرهایی همچون استانبول، حاتای، مرسین، آنتالیا، کیلیس، شانلی‌اورفه و آنکارا با پخش شیرینی و گل، برافراشتن پرچم‌های سوریه، سر دادن شعارهای ضد رژیم اسد و برگزاری تجمعات مختلف، ابراز خوشحالی خود را از این تحولات اعلام کردند.