روز سه‌شنبه، آتش‌سوزی مرگباری در هتلی واقع در استان بولو ترکیه رخ داد که جان ۷۶ نفر را گرفت و ۵۱ نفر دیگر را زخمی کرد. این حادثه در یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری زمستانی ترکیه رخ داد و دولت این کشور را بر آن داشت تا روز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام کند.

رهبران جهان و دولت‌های مختلف با ارسال پیام‌های تسلیت، همبستگی خود را با مردم ترکیه ابراز کردند. دبیرخانه سازمان کشورهای ترک نیز با نیمه‌افراشته کردن پرچم‌های خود، همدردی خود را اعلام کرد و در بیانیه‌ای گفت: ما از این حادثه دلخراش به‌شدت متأثر شده‌ایم و صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز می‌کنیم. برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم و برای تمام کسانی که تحت‌تأثیر این تراژدی قرار گرفته‌اند، قدرت و آرامش آرزو می‌کنیم.

پیام‌های تسلیت رهبران جهان

رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم جومرت توکایف، در پیامی تسلیت گفت و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز با ابراز تأسف عمیق از وقوع این آتش‌سوزی، در پیامی به رجب طیب اردوغان و مردم ترکیه تسلیت گفت. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع دارم. اوکراین در این زمان سخت، شریک غم مردم ترکیه است.

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، نیز با ابراز اندوه عمیق نسبت به این حادثه گفت:فکر من با خانواده‌های کسانی است که جان خود را از دست دادند و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع دارم.

همچنین وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای همدردی خود را با دولت و مردم ترکیه و خانواده‌های قربانیان ابراز کرده و بیان داشت: امارات متحده عربی مراتب تسلیت صمیمانه خود را به دولت و مردم ترکیه و همچنین خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز می‌کند. برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.