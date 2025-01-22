ترکیه
ابراز همدردی جهانی با ترکیه در پی آتش‌سوزی مرگبار در هتل بولو
رهبران جهان و دولت‌های مختلف با ارسال پیام‌های تسلیت به دولت و ملت ترکیه، مراتب همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان آتش‌سوزی مرگبار استان بولو که ۷۶ کشته و ۵۱ زخمی بر جای گذاشت، اعلام کردند.
پس از آتش‌سوزی در هتل گرند کارتال واقع در مرکز اسکی کارتالکایا در بولو / عکس : AA
22 ژانویه 2025

روز سه‌شنبه، آتش‌سوزی مرگباری در هتلی واقع در استان بولو ترکیه رخ داد که جان ۷۶ نفر را گرفت و ۵۱ نفر دیگر را زخمی کرد. این حادثه در یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری زمستانی ترکیه رخ داد و دولت این کشور را بر آن داشت تا روز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام کند.

رهبران جهان و دولت‌های مختلف با ارسال پیام‌های تسلیت، همبستگی خود را با مردم ترکیه ابراز کردند. دبیرخانه سازمان کشورهای ترک نیز با نیمه‌افراشته کردن پرچم‌های خود، همدردی خود را اعلام کرد و در بیانیه‌ای گفت: ما از این حادثه دلخراش به‌شدت متأثر شده‌ایم و صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز می‌کنیم. برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم و برای تمام کسانی که تحت‌تأثیر این تراژدی قرار گرفته‌اند، قدرت و آرامش آرزو می‌کنیم.

پیام‌های تسلیت رهبران جهان

رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم جومرت توکایف، در پیامی تسلیت گفت و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز با ابراز تأسف عمیق از وقوع این آتش‌سوزی، در پیامی به رجب طیب اردوغان و مردم ترکیه تسلیت گفت. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع دارم. اوکراین در این زمان سخت، شریک غم مردم ترکیه است.

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، نیز با ابراز اندوه عمیق نسبت به این حادثه گفت:فکر من با خانواده‌های کسانی است که جان خود را از دست دادند و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع دارم.

همچنین وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای همدردی خود را با دولت و مردم ترکیه و خانواده‌های قربانیان ابراز کرده و بیان داشت: امارات متحده عربی مراتب تسلیت صمیمانه خود را به دولت و مردم ترکیه و همچنین خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز می‌کند. برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.

وزارت خارجه سوریه نیز در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: مردم ترکیه همیشه در سخت‌ترین زمان‌ها کنار ما بوده‌اند، و امروز مردم سوریه در کنار برادران ترک خود ایستاده‌اند و برای پشت سر گذاشتن سریع این زمان سخت دعا می‌کنند.

چین با ابراز تسلیت صمیمانه به قربانیان این حادثه، برای خانواده‌های آنان و مجروحان آرزوی آرامش و بهبودی سریع کرد.

ایران نیز با ابراز همدردی و تسلیت به مردم ترکیه، برای قربانیان این حادثه رحمت و مغفرت الهی طلبید.

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: فکر ما با خانواده‌های داغدیده و تمام کسانی است که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته‌اند. برای مجروحان آرزوی بهبودی داریم.

پل کاگامه، رئیس‌جمهور رواندا، نیز در شبکه ایکس نوشت: همدردی ما با خانواده‌های داغدار و تمام کسانی است که از این تراژدی آسیب دیده‌اند. برای مجروحان آرزوی بهبودی داریم.

وزارت خارجه نیجریه نیز در بیانیه‌ای با ابراز همدردی عمیق با ترکیه، برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

