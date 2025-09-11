رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر در تماس تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، حملات نظامی اسرائیل به خاک قطر را محکوم کرد.

او این اقدام را تجاوز آشکار علیه اصول و مبانی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل توصیف کرد و بر ضرورت واکنش قاطع کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی تأکید نمود.

عراقچی در این گفت‌وگو با اشاره به کشته و زخمی‌شدن شهروندان فلسطینی و قطری، پیام همبستگی ایران را به دوحه منتقل کرد و گفت: توقف جنگ‌افروزی و جنایات اسرائیل مستلزم وحدت و هماهنگی عملی کشورهای منطقه، از جمله با قطع هرگونه روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این رژیم است.

او با مرور اقدامات نظامی و سیاسی اسرائیل علیه ایران، لبنان، سوریه، یمن و همچنین فلسطین، این کشور را تهدیدی واقعی و فوری برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خواند و تأکید کرد که باید برای بازخواست از اسرائیل به دلیل نقض‌های مستمر و آشکار قوانین بین‌المللی اقدام شود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نیز در این تماس از پیام‌های حمایتی ایران قدردانی کرد و بر لزوم هوشیاری و همبستگی کشورهای اسلامی و منطقه‌ای در برابر خطرات ناشی از اقدامات اسرائیل تأکید نمود.