سیاست
عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با همتای قطری: توقف اقدامات اسرائیل نیازمند وحدت عملی کشورهای منطقه است
وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، ضمن ابراز همبستگی با دوحه پس از حملات اخیر اسرائیل، خواستار وحدت و اقدام هماهنگ کشورهای منطقه برای توقف جنگ‌افروزی و نقض‌های مکرر این کشور شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: AP
18 ساعت پیش

 رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر در تماس تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، حملات نظامی اسرائیل به خاک قطر را محکوم کرد.

او این اقدام را تجاوز آشکار علیه اصول و مبانی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل توصیف کرد و بر ضرورت واکنش قاطع کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی تأکید نمود.

عراقچی در این گفت‌وگو با اشاره به کشته و زخمی‌شدن شهروندان فلسطینی و قطری، پیام همبستگی ایران را به دوحه منتقل کرد و گفت: توقف جنگ‌افروزی و جنایات اسرائیل مستلزم وحدت و هماهنگی عملی کشورهای منطقه، از جمله با قطع هرگونه روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این رژیم است.

او با مرور اقدامات نظامی و سیاسی اسرائیل علیه ایران، لبنان، سوریه، یمن و همچنین فلسطین، این کشور را تهدیدی واقعی و فوری برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خواند و تأکید کرد که باید برای بازخواست از اسرائیل به دلیل نقض‌های مستمر و آشکار قوانین بین‌المللی اقدام شود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نیز در این تماس از پیام‌های حمایتی ایران قدردانی کرد و بر لزوم هوشیاری و همبستگی کشورهای اسلامی و منطقه‌ای در برابر خطرات ناشی از اقدامات اسرائیل تأکید نمود.

او خاطرنشان ساخت که دولت قطر همه تدابیر لازم را برای صیانت از امنیت ملی خود در برابر اسرائیل اتخاذ خواهد کرد.

