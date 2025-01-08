ترکیه
دستگیری ۶۵ مظنون به عضویت و همکاری با گروه تروریستی پ.‌ک‌.ک
نیروهای امنیتی ترکیه طی یک هفته گذشته در عملیات گسترده، ۶۵ مظنون به عضویت و همکاری با گروه تروریستی پ.‌ک‌.ک را بازداشت کردند. این عملیات‌ها با هدف مبارزه با فعالیت‌های تروریستی و تقویت امنیت ملی انجام شده است.
اداره مبارزه با تروریسم / عکس: AA
8 ژانویه 2025

وزیر کشور ترکیه، علی یرلی‌کایا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی ترکیه طی یک هفته گذشته در عملیات گسترده و هماهنگ، موفق به دستگیری ۶۵ مظنون به عضویت در گروه تروریستی پ.‌ک.‌ک شده‌اند.

این افراد به اتهاماتی نظیر عضویت در ساختار گروه تروریستی پ.‌ک‌.ک، تبلیغات تروریستی در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت در شاخه جوانان این گروه و تأمین مالی آن از طریق ارتباط با اعضای گروه تروریستی بازداشت شده‌اند.

یرلی‌کایا در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در پلتفرم  ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که در جریان این عملیات‌ها، تعداد زیادی اسلحه غیرمجاز، تفنگ ساچمه‌ای و تجهیزات دیجیتال که برای فعالیت‌های گروه تروریستی مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و ضبط شده است

وی این عملیات‌ها را بخشی از اقدامات مداوم دولت ترکیه برای مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از تروریسم و تأمین امنیت ملی کشور دانست و بر عزم نیروهای امنیتی برای ادامه این مبارزه تأکید کرد.

گروه تروریستی پ‌.ک.‌ک که بیش از چهار دهه علیه دولت ترکیه فعالیت‌های خشونت‌آمیز انجام داده، به‌عنوان یک گروه تروریستی توسط ترکیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا شناخته می‌شود. این گروه مسئولیت کشتار بیش از ۴۰ هزار نفر، شامل زنان، کودکان و سالمندان را بر عهده داشته است.

