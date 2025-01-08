وزیر کشور ترکیه، علی یرلی‌کایا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی ترکیه طی یک هفته گذشته در عملیات گسترده و هماهنگ، موفق به دستگیری ۶۵ مظنون به عضویت در گروه تروریستی پ.‌ک.‌ک شده‌اند.

این افراد به اتهاماتی نظیر عضویت در ساختار گروه تروریستی پ.‌ک‌.ک، تبلیغات تروریستی در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت در شاخه جوانان این گروه و تأمین مالی آن از طریق ارتباط با اعضای گروه تروریستی بازداشت شده‌اند.

یرلی‌کایا در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که در جریان این عملیات‌ها، تعداد زیادی اسلحه غیرمجاز، تفنگ ساچمه‌ای و تجهیزات دیجیتال که برای فعالیت‌های گروه تروریستی مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و ضبط شده است