امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در تماس تلفنی با احمد الشرع، رئیس ‌دولت انتقالی سوریه، ضمن تبریک به مناسبت تصدی این سمت، وی را برای سفر به فرانسه در هفته‌های آینده دعوت کرد. سوریه شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که این تماس با هدف تبریک به الشرع انجام شده و ماکرون در جریان گفت‌وگو از حمایت کامل کشورش از روند انتقالی در سوریه سخن گفته است.

بر اساس بیانیه ریاست دولت انتقالی سوریه، ماکرون در این تماس بر حمایت کامل فرانسه از دوره انتقالی در سوریه تاکید کرده و اعلام نموده است که کشورش در تلاش است تا تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه را لغو کند و زمینه رشد و بهبود اقتصادی این کشور را فراهم سازد.

الشرع نیز در این گفت‌وگو ضمن تشکر از همتای فرانسوی خود برای این تماس و مواضع حمایتی فرانسه از مردم سوریه در طول چهارده سال گذشته، چالش‌های کنونی سوریه از‌جمله تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه مردم این کشور را مورد تاکید قرار داده است.

کاخ الیزه اعلام کرد که ماکرون در این گفت‌وگو بر سه محور اصلی تاکید کرده است: پیشبرد روند‌گذار سیاسی مطابق با خواسته‌های مردم سوریه، ادغام کامل کردهای این کشور در این فرآیند و تداوم مبارزه با تروریسم.