ترکیه ۲.۸ میلیارد دلار محصول نساجی به ۱۹۲ کشور صادر کرد
ترکیه در ۱۱ ماه گذشته محصولات نساجی به ارزش ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار را به ۱۹۲ کشور و مناطق آزاد جهان صادر کرده است.
10 دسامبر 2024

صادرکنندگان منطقه جنوب شرقی ترکیه در ۱۱ ماه گذشته، محصولات نساجی به ۱۹۲ کشور و مناطق آزاد به ارزش ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار صادر کرده‌اند.

انجمن صادرکنندگان جنوب شرقی ترکیه (GAİB)، از مجموع صادرات این منطقه در ۱۱ ماه گذشته معادل ۱۰ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۸۴۷ هزار دلار خبر می‌دهد که در این میان، صنعت نساجی و محصولات مرتبط با آن به‌عنوان توانسته است یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی منطقه را به خود اختصاص دهد و ارزش صادرات آن به ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۶۹۱ هزار دلار رسیده است.

تولیدکنندگان ترکیه در بخش نساجی بیشترین سهم صادرات خود را به کشورهای اتحادیه اروپا اختصاص داده‌اند و سهم بازار آن‌ها در این کشورها ۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار، ۲۸.۸ درصد از صادرات این منطقه به کشورهای اتحادیه اروپا بوده و عراق با ۳۳۰ میلیون و ۵۱۲ هزار دلار در صدر مقاصد صادراتی قرار دارد. انگلیس با ۲۶۹ میلیون و ۶۹۷ هزار دلار در مقام دوم و ایتالیا با ۱۹۸ میلیون و ۱۰۸ هزار دلار در مقام سوم قرار دارند.

