صادرکنندگان منطقه جنوب شرقی ترکیه در ۱۱ ماه گذشته، محصولات نساجی به ۱۹۲ کشور و مناطق آزاد به ارزش ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار صادر کرده‌اند.

انجمن صادرکنندگان جنوب شرقی ترکیه (GAİB)، از مجموع صادرات این منطقه در ۱۱ ماه گذشته معادل ۱۰ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۸۴۷ هزار دلار خبر می‌دهد که در این میان، صنعت نساجی و محصولات مرتبط با آن به‌عنوان توانسته است یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی منطقه را به خود اختصاص دهد و ارزش صادرات آن به ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۶۹۱ هزار دلار رسیده است.