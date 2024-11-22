سیاست
همکاری ترکیه و پاکستان در تولید مهمات توپخانه‌ای پیشرفته
شرکت صنایع دفاعی رپکون ترکیه با امضای قراردادی با شرکت صنایع واه پاکستان، به زودی خطوط تولید و پرکردن بدنه مهمات توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری را در این کشور آغاز خواهد کرد.
امضای قرارداد ترکیه و پاکستان در تولید مهمات توپخانه‌ای پیشرفته / عکس: AA
22 نوامبر 2024

شرکت صنایع دفاعی رپکون (Repkon) ترکیه با امضای قراردادی با شرکت صنایع واه (WIL) پاکستان به‌زودی خطوط تولید و پر کردن بدنه مهمات توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری را در این کشور راه‌اندازی خواهد کرد.

بر اساس این قرارداد، خطوط تولید با ظرفیت سالانه ۱۲۰ هزار واحد به‌صورت کاملاً خودکار طراحی شده و آماده تحویل خواهد شد. این پروژه بخشی از تلاش پاکستان برای کاهش وابستگی به واردات تجهیزات نظامی و تقویت توان دفاعی داخلی است.

اهمیت مهمات ۱۵۵ میلی‌متری

در شرایط افزایش تنش‌های جهانی، بسیاری از کشورها به دنبال خودکفایی در تولید تجهیزات دفاعی هستند. مهمات توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام پشتیبانی زمینی، نقش حیاتی در استراتژی‌های دفاعی ایفا می‌کند.

سابقه شرکت رپکون

رپکون، با سابقه‌ای برجسته در زمینه نوآوری در شکل‌دهی فلزات و تولید محصولات راهبردی در حوزه‌های دفاعی، هوانوردی و فضایی پیش‌تر پروژه‌ای مشابه را برای وزارت دفاع آمریکا در ایالت تگزاس اجرا کرده بود.

این همکاری جدید، نشان‌دهنده گسترش روابط صنعتی و دفاعی میان ترکیه و پاکستان است و می‌تواند به توسعه بیشتر صنعت دفاعی در منطقه کمک کند.

