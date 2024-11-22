شرکت صنایع دفاعی رپکون (Repkon) ترکیه با امضای قراردادی با شرکت صنایع واه (WIL) پاکستان به‌زودی خطوط تولید و پر کردن بدنه مهمات توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری را در این کشور راه‌اندازی خواهد کرد.

بر اساس این قرارداد، خطوط تولید با ظرفیت سالانه ۱۲۰ هزار واحد به‌صورت کاملاً خودکار طراحی شده و آماده تحویل خواهد شد. این پروژه بخشی از تلاش پاکستان برای کاهش وابستگی به واردات تجهیزات نظامی و تقویت توان دفاعی داخلی است.

اهمیت مهمات ۱۵۵ میلی‌متری

در شرایط افزایش تنش‌های جهانی، بسیاری از کشورها به دنبال خودکفایی در تولید تجهیزات دفاعی هستند. مهمات توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام پشتیبانی زمینی، نقش حیاتی در استراتژی‌های دفاعی ایفا می‌کند.