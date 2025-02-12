فرهنگ و هنر
مراسم افتتاحیه «آکتائو: پایتخت فرهنگی جهان ترک» ماه آوریل برگزار می‌شود
آکتائو قزاقستان به عنوان «پایتخت فرهنگی جهان ترک» برای سال ۲۰۲۵ انتخاب شده و مراسم افتتاحیه آن در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۵ با حضور بیش از ۵۰۰ هنرمند برگزار خواهد شد.
جلسه هماهنگی مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک ۲۰۲۵ در آکتائو / عکس: AA
سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۵، مراسم افتتاحیه «پایتخت فرهنگی جهان ترک» را در شهر آکتائو قزاقستان برگزار خواهد کرد. این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترک برای سال ۲۰۲۵ انتخاب شده و مراسم قرار است بیش از ۵۰۰ هنرمند از مناطق مختلف جهان ترک را گرد هم آورد. جلسه هماهنگی آماده‌سازی‌های مرتبط با این رویداد برگزار شد.

جلسه هماهنگی آماده‌سازی‌های مرتبط با مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک و همچنین رویدادهای مختلفی که در طول سال برگزار خواهند شد، در شهر آکتائو با حضور سلطان رایف، دبیرکل سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک (ترک‌سوی)، نوردولت کیلیبای، استاندار مانگیستاو (مین قشلاق) و دیگر مقامات کشوری قزاقستان برگزار شد.

این رویداد فرهنگی قرار است در ۵ آوریل ۲۰۲۵ به میزبانی آکتائو قزاقستان برگزار شود.

آقای کیلیبای که از اعضای کمیته دائمی ترک‌سوی نیز است، در خصوص میزبانی آکتائو از این رویداد بزرگ فرهنگی گفت: این پروژه که با هدف تقویت پیوندهای معنوی جهان ترک برگزار خواهد شد، برای ما افتخار و مسئولیت بزرگی است. ما باید فرهنگ و سنت‌های ملی خود را به بهترین شکل ممکن به مهمانان معرفی کرده و ارزش‌های مشترک کشورهای ترک را از آکتائو به دنیا معرفی کنیم.

سلطان رایف، دبیرکل ترک‌سوی، در جریان این سفر با وزیر فرهنگ و ارتباطات قزاقستان، خانم آیدا بالایوا، نیز دیدار داشت.

خانم بالایوا با ابراز رضایت از گسترش هر ساله برنامه‌های فرهنگی جهان ترک، اظهار داشت: باعث افتخار است که امسال میزبان این رویداد خواهیم بود و از هنرمندان از سراسر جهان ترک پذیرایی خواهیم کرد.

سلطان رایف نیز با اشاره به اینکه شهر آکتائو از نظر جغرافیایی مرکز جهان ترک محسوب می‌شود، اعلام کرد: آمادگی‌های لازم برای برگزاری مراسم افتتاحیه صورت گرفته است. این مراسم در محل سالن تاریخی تئاتر آکتائو واقع در ساحل دریای خزر برگزار خواهد شد.

وی ضمن اشاره به اینکه مراسم در این محل و ساحل دریای خزر برای سال‌ها در ذهن‌ها ماندگار خواهد بود، افزود: این منطقه یکی از مناطق با پتانسیل بالای گردشگری قزاقستان است. انتظار می‌رود بیش از ۵۰۰ هنرمند از جمله ۲۰۰ هنرمند قزاق و دیگر هنرمندان از کشورهای ترک و هزاران علاقه‌مند به جهان ترک در این مراسم شرکت داشته باشند.

