سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۵، مراسم افتتاحیه «پایتخت فرهنگی جهان ترک» را در شهر آکتائو قزاقستان برگزار خواهد کرد. این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترک برای سال ۲۰۲۵ انتخاب شده و مراسم قرار است بیش از ۵۰۰ هنرمند از مناطق مختلف جهان ترک را گرد هم آورد. جلسه هماهنگی آماده‌سازی‌های مرتبط با این رویداد برگزار شد.

جلسه هماهنگی آماده‌سازی‌های مرتبط با مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک و همچنین رویدادهای مختلفی که در طول سال برگزار خواهند شد، در شهر آکتائو با حضور سلطان رایف، دبیرکل سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک (ترک‌سوی)، نوردولت کیلیبای، استاندار مانگیستاو (مین قشلاق) و دیگر مقامات کشوری قزاقستان برگزار شد.

این رویداد فرهنگی قرار است در ۵ آوریل ۲۰۲۵ به میزبانی آکتائو قزاقستان برگزار شود.

آقای کیلیبای که از اعضای کمیته دائمی ترک‌سوی نیز است، در خصوص میزبانی آکتائو از این رویداد بزرگ فرهنگی گفت: این پروژه که با هدف تقویت پیوندهای معنوی جهان ترک برگزار خواهد شد، برای ما افتخار و مسئولیت بزرگی است. ما باید فرهنگ و سنت‌های ملی خود را به بهترین شکل ممکن به مهمانان معرفی کرده و ارزش‌های مشترک کشورهای ترک را از آکتائو به دنیا معرفی کنیم.