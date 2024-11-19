سیاست
آزمایش ژنومی جدید می تواند هر نوع عفونتی را به‌سرعت تشخیص دهد
محققان دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو آزمایشی ژنتیکی توسعه داده‌اند که می‌تواند طیف وسیعی از پاتوژن‌ها ازجمله ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها را به‌طور سریع و دقیق شناسایی کند.
بزرگترین فریزر نمونه خون و ادرار در جهان در نزدیکی منچستر، شمال انگلستان / عکس: Reuters
19 نوامبر 2024

آزمایش ژنتیکی پیشرفته‌ای که در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو (UCSF) توسعه یافته است، قادر به شناسایی سریع و دقیق طیف وسیعی از پاتوژن‌ها از جمله ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها می‌باشد. این آزمایش می‌تواند به بهبود تشخیص بیماری‌های عصبی نظیر مننژیت و انسفالیت کمک کرده و تهدیدات پاندمی جدید را سریع‌تر شناسایی کند.

آزمایش ژنتیکی متاژنومیک نسل بعدی (mNGS) که در UCSF طراحی شده، این امکان را فراهم می‌آورد که به‌جای بررسی یک نوع پاتوژن خاص، تمامی اسیدهای نوکلئیک موجود در نمونه، از جمله RNA و DNA، تجزیه‌وتحلیل شوند. این آزمایش برای اولین‌بار به‌منظور تجزیه‌وتحلیل مایع مغزی نخاعی (CSF) برای شناسایی پاتوژن‌های عفونی در بیماری‌های عصبی نظیر مننژیت و انسفالیت طراحی گردید.

بر اساس تحقیقاتی که اخیراً انجام شده، تیم تحقیقاتی UCSF نشان داده است که آزمایش mNGS توانسته ۸۶ درصد از عفونت‌های عصبی را به‌درستی شناسایی کند. این آزمایش از آن زمان به طور معمول در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها در سراسر ایالات متحده انجام می‌شود و عملکرد عالی خود را در شناسایی عفونت‌ها اثبات کرده است.

«چارلز چی» استاد پزشکی آزمایشگاهی و بیماری‌های عفونی در UCSF می‌گوید: با جایگزینی یک آزمایش به‌جای چندین آزمایش، می‌توانیم فرایند طولانی حدس و گمان را در تشخیص و درمان عفونت‌ها حذف کنیم.

آزمایش اتوماتیک برای شناسایی ویروس‌های تنفسی

در مطالعه‌ای دیگر، تیم تحقیقاتی به شناسایی پاتوژن‌های موجود در مایع تنفسی که می‌توانند باعث ذات‌الریه شوند، پرداخته و این آزمایش را به‌صورت خودکار درآورده‌اند تا نتایج سریع‌تری به‌دست آید. این آزمایش می‌تواند ویروس‌های پاندمیک جدیدی نظیر SARS-CoV-2، آنفلوآنزا و RSV را در کمتر از یک روز شناسایی کند.

توسعه این آزمایش به‌ویژه در پیش‌بینی پاندمی‌های آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، تیم تحقیقاتی توانسته است این فناوری را به‌گونه‌ای طراحی کند که قادر به شناسایی ویروس‌های نوظهور و حتی سویه‌های جدید باشد.

استفاده از این فناوری می‌تواند به کاهش هزینه‌های درمانی و تسریع در مدیریت و درمان بیماری‌های عصبی منجر شود.

آزمایش mNGS اکنون برای شناسایی تهدیدات پاندمی نظیر ویروس‌های تنفسی به طور خودکار تنظیم شده است. این آزمایش که قادر است طی تنها ۳۰ دقیقه آماده‌سازی و در عرض ۱۲ تا ۲۴ ساعت نتیجه دهد، به‌سرعت می‌تواند تهدیدات جدید را شناسایی کند. این فرایند که در آن از ربات‌ها و الگوریتم‌ها برای پردازش داده‌ها استفاده می‌شود، گامی در جهت مقابله با پاندمی‌های آینده است.

در نهایت، آزمایش mNGS برای تشخیص بیماری‌های عصبی و تهدیدات پاندمی از سوی سازمان غذا و دارو (FDA) به‌عنوان یک دستگاه پیشرفته مورد تأیید قرار گرفته است.

 

