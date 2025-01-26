سیاست
آزمایش موشکی کره شمالی در ششمین روز بازگشت ترامپ
 درحالی‌که ترامپ بارها تمایل خود را برای احیای گفت‌وگوها با پیونگ‌یانگ اعلام کرده است، کره شمالی در نخستین روزهای آغاز دومین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری ترامپ، یک آزمایش موشکی انجام داد. این پرتاب سومین آزمایش کره شمالی در سال ۲۰۲۵ است.
هبر کره شمالی کیم جونگ اون نظاره‎‌گر آزمایش موشک کروز، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵ / عکس: REUTERS
26 ژانویه 2025

رسانه دولتی کره شمالی (KCNA) روز یکشنبه، ۲۶ ژانویه، درحالی که شش روز از آغاز دومین  دروه غیرمتوالی ریاست‌جمهوری  ترامپ می گذرد، گزارش داد که این کشور یک آزمایش موشک کروز استراتژیک انجام داده است.

این رسانه به نقل از رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون نوشت: ابزار بازدارندگی جنگ در نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) به شکلی کامل‌تر در حال پیشروی هستند.

این اولین آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید است.

بر اساس گزارش‌ها، موشک‌های کروز استراتژیک آزمایش شده مسافتی برابر با ۱۵۰۰ کیلومتر را طی کردند و اهداف خود را بدون تأثیر بر ایمنی کشورهای همسایه مورد اصابت قرار دادند.

کیم بر ادامه تکامل بازدارندگی نظامی کشورش تأکید کرد و گفت: این کشور متعهد به تضمین صلح و ثبات پایدار از طریق یک ارتش قدرتمندتر است.

این پرتاب، سومین آزمایش موشکی کره شمالی در سال ۲۰۲۵ است؛ پیش‌ازاین، این کشور چند موشک بالستیک کوتاه‌برد را در تاریخ ۱۴ ژانویه به دریای شرق شلیک و همچنین در ۶ ژانویه یک موشک بالستیک هایپرسونیک میان‌برد آزمایش کرده بود.

ترامپ و کیم در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ سه بار با یکدیگر دیدار کردند که شامل دو نشست سران نیز بود. این آزمایش در حالی صورت گرفت که ترامپ بارها تمایل خود را برای احیای گفت‌وگوها با پیونگ‌یانگ اعلام کرده است.

وزارت خارجه کره شمالی نیز اعلام کرد: مادامی که واشنگتن حق حاکمیت و منافع امنیتی کره شمالی را نادیده بگیرد، پیونگ‌یانگ ملزم به اتخاذ سخت‌ترین اقدامات متقابل علیه ایالات متحده است.

این اظهارات در واکنش به مانورهای مشترک هوایی میان کره جنوبی و آمریکا بیان شد که وزارت خارجه کره شمالی آن را چالشی جدی برای صلح در شبه‌جزیره کره قلمداد و محکوم کرد.

این وزارتخانه هشدار داد که این رزمایش‌ها منجر به واکنش شدید برای حفاظت از حاکمیت کره شمالی و تضمین ثبات منطقه‌ای خواهد شد.

 

