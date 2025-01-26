رسانه دولتی کره شمالی (KCNA) روز یکشنبه، ۲۶ ژانویه، درحالی که شش روز از آغاز دومین دروه غیرمتوالی ریاست‌جمهوری ترامپ می گذرد، گزارش داد که این کشور یک آزمایش موشک کروز استراتژیک انجام داده است.

این رسانه به نقل از رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون نوشت: ابزار بازدارندگی جنگ در نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) به شکلی کامل‌تر در حال پیشروی هستند.

این اولین آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید است.

بر اساس گزارش‌ها، موشک‌های کروز استراتژیک آزمایش شده مسافتی برابر با ۱۵۰۰ کیلومتر را طی کردند و اهداف خود را بدون تأثیر بر ایمنی کشورهای همسایه مورد اصابت قرار دادند.

کیم بر ادامه تکامل بازدارندگی نظامی کشورش تأکید کرد و گفت: این کشور متعهد به تضمین صلح و ثبات پایدار از طریق یک ارتش قدرتمندتر است.

این پرتاب، سومین آزمایش موشکی کره شمالی در سال ۲۰۲۵ است؛ پیش‌ازاین، این کشور چند موشک بالستیک کوتاه‌برد را در تاریخ ۱۴ ژانویه به دریای شرق شلیک و همچنین در ۶ ژانویه یک موشک بالستیک هایپرسونیک میان‌برد آزمایش کرده بود.