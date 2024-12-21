این وزارتخانه در بیانیهای که روز شنبه منتشر کرد، اعلام کرد: ما از وقوع حادثه در بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ، عمیقاً متاثر هستیم و به خانوادهها و دوستان افرادی که جان خود را از دست دادهاند تسلیت میگوییم همچنین برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.
وزارت امور خارجه ترکیه افزود: امیدواریم این حمله که آن را به شدت محکوم میکنیم، هرچه زودتر روشن شده و مرتکبین احتمالی به عدالت سپرده شوند. ما در این روز دردناک در کنار آلمان ایستادهایم.
در این حمله که روز جمعه در بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در شرق آلمان رخ داد، دستکم دو نفر کشته و ۶۰ نفر دیگر مجروح شدند.
راینر هازلُف، نخستوزیر ایالت زاکسن-آنهالت، اعلام کرد که یک بزرگسال و یک کودک در این حمله جان خود را از دست دادهاند. او هشدار داد که ممکن است تعداد قربانیان افزایش یابد زیرا چندین نفر از قربانیان دچار جراحات شدید شدهاند.
به گزارش رسانههای منطقهای MDR، نزدیک به ۷۰ نفر به بیمارستان منتقل شدهاند که ۱۵ نفر از آنها وضعیت تهدیدکنندهای دارند.
این حمله حدود ساعت ۱۹:۰۴ به وقت محلی (۱۸:۰۴ به وقت گرینویچ) در بازار کریسمس شلوغ مرکز شهر ماگدبورگ رخ داد. ویدئوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهند که یک خودروی تیره رنگ به سرعت وارد جمعیت شده و مردم وحشت زده از آن فرار کردهاند، که موجب هرج و مرج در این گردهمایی شادانه شد.
هازلُف تایید کرد که راننده بلافاصله پس از حادثه بازداشت شد.
پلیس حضور سنگین امنیتی در بازار کریسمس برقرار کرده و منطقه را برای تأمین صحنه جرم محاصره کرده است.
مقامات محلی از ساکنان خواستند تا از منطقه دوری کنند و گفتند که تحقیقات همچنان ادامه دارد.