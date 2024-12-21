سیاست
حمله مرگبار به بازار کریسمس ماگدبورگ؛ ۴ کشته و بیش از ۵۰ زخمی برجای گذاشت
یک خودرو با سرعت بالا به بازار شلوغ کریسمس در ماگدبورگ آلمان حمله کرده و چهار نفر را کشته و بیش از ۵۰ نفر را زخمی کرد. مقامات آلمانی این حمله را عمدی و مشکوک به حمله تروریستی می‌دانند و راننده، که یک پزشک سعودی‌تبار است، بلافاصله پس از حادثه دستگیر شد. تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد.
پلیس در ورودی بازار کریسمس بسته شده / عکس: AFP
21 دسامبر 2024

یک خودرو به طور عمدی وارد بازار شلوغ کریسمس در شهر ماگدبورگ، در شرق آلمان شد و چهار نفر را کشته و ۵۰ نفر را زخمی کرد. مقامات آلمانی این حادثه را حمله‌ای مشکوک می‌دانند.

خبرگزاری آلمان DPA گزارش داد که راننده بلافاصله پس از حادثه دستگیر شد. مقامات منطقه‌ای اعلام کردند که به نظر می‌رسد این حمله عمدی بوده است. ماتیاس شوپه، سخنگوی دولت ایالتی زاکسن آنهالت، و مایکل رِیف، سخنگوی شهر ماگدبورگ، گفتند که این حادثه عمدی به نظر می‌رسد.

ریِف گفت که تعداد زخمی‌ها زیاد بوده اما تعداد دقیق را اعلام نکرد. به گفته خدمات اضطراری، تعداد زخمی‌ها حدود ۵۰ نفر تخمین زده شده است.

بیمارستان دانشگاه ماگدبورگ اعلام کرد که بین ۱۰ تا ۲۰ نفر را درمان می‌کند و آماده پذیرش بیماران بیشتر است.

طبق گفته وزیر کشور آلمان، مقامات امنیتی در حال بررسی حادثه بازار کریسمس هستند.

هازلُف تایید کرد که راننده بلافاصله پس از حادثه دستگیر شد. وی افزود: ما فرد مظنون را دستگیر کرده‌ایم، او یک پزشک از عربستان سعودی است که در اینجا در ساکسونی-آنهالت کار می‌کند و از سال ۲۰۰۶ در آلمان زندگی می‌کند .

مقامات آلمانی هنوز جزئیات بیشتری از هدف حمله ارائه نکرده‌اند، اما تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که هیچ فرد دیگری در این حمله دخالت نداشته است.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: افکار من با قربانیان و خانواده‌های آن‌هاست. ما در کنار آن‌ها و مردم ماگدبورگ هستیم.

ماگدبورگ، که در غرب برلین قرار دارد، پایتخت ایالت ساکسونی-آنهالت است و حدود ۲۴۰،۰۰۰ نفر جمعیت دارد.

این حمله هشت سال پس از حمله مشابهی به بازار کریسمس برلین در سال ۲۰۱۶ رخ داده است. در آن حادثه، یک مهاجم با استفاده از یک کامیون به جمعیت حمله کرده و ۱۳ نفر را کشته و ده‌ها نفر را زخمی کرده بود.

