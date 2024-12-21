یک خودرو به طور عمدی وارد بازار شلوغ کریسمس در شهر ماگدبورگ، در شرق آلمان شد و چهار نفر را کشته و ۵۰ نفر را زخمی کرد. مقامات آلمانی این حادثه را حمله‌ای مشکوک می‌دانند.

خبرگزاری آلمان DPA گزارش داد که راننده بلافاصله پس از حادثه دستگیر شد. مقامات منطقه‌ای اعلام کردند که به نظر می‌رسد این حمله عمدی بوده است. ماتیاس شوپه، سخنگوی دولت ایالتی زاکسن آنهالت، و مایکل رِیف، سخنگوی شهر ماگدبورگ، گفتند که این حادثه عمدی به نظر می‌رسد.

ریِف گفت که تعداد زخمی‌ها زیاد بوده اما تعداد دقیق را اعلام نکرد. به گفته خدمات اضطراری، تعداد زخمی‌ها حدود ۵۰ نفر تخمین زده شده است.

بیمارستان دانشگاه ماگدبورگ اعلام کرد که بین ۱۰ تا ۲۰ نفر را درمان می‌کند و آماده پذیرش بیماران بیشتر است.

طبق گفته وزیر کشور آلمان، مقامات امنیتی در حال بررسی حادثه بازار کریسمس هستند.