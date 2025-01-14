سیاست
2 دقیقه خواندن
صادرات گل ترکیه در سال ۲۰۲۴ به ۱۴۱ میلیون دلار رسید
ترکیه در ٢٠٢۴، ١۴١ میلیون دلار گل و گیاه زینتی به ٨٠ کشور صادر کرد. هلند و بریتانیا بزرگ‌ترین خریداران هستند و صادرات این بخش ٢ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
صادرات گل ترکیه در سال ۲۰۲۴ به ۱۴۱ میلیون دلار رسید
مرکز تولید گل و گیاهان زینتی در آنتالیا / عکس: AA
14 ژانویه 2025

ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴۱ میلیون دلار گل و گیاهان زینتی به ۸۰ کشور مختلف صادر کرده است که از این بین هلند و بریتانیا بزرگ‌ترین خریداران گل از ترکیه به‌حساب می‌آیند.

اسماعیل ییلماز، رئیس انجمن صادرکنندگان گیاهان زینتی و محصولات گیاهی ترکیه، در مصاحبه خود با خبرگزاری آنادولو با اشاره به اینکه ترکیه میزبان بیش از ٣۵٠٠ گونه گیاهی مختلف است، گفت: تولید گیاهان زینتی در ترکیه مساحتی به وسعت شش‌هزار هکتار را شامل می‌شود، که از این ۱، ۲۰۰ هکتار به تولید گل‌های شاخه‌ای بریده و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار به تولید گیاهان مخصوص فضای باز اختصاص یافته است.

وی افزود: مجموعه‌ای متنوع از‌جمله گل‌های شاخه‌ای بریده، گیاهان مخصوص فضای باز و بسته، پیاز گل، نهال‌ها، قلمه‌ها و خزه‌های پرورشی از مبدا ترکیه صادر می‌شوند. هلند، بریتانیا، آلمان، رومانی، بلغارستان و اوکراین از خریداران اصلی میخک‌های ترکیه هستند، در‌حالی‌که گونه‌های درختی و نهال‌های میوه در بازار محصولات فضای باز تقاضای زیادی دارند.

مطالب پیشنهادی

ییلماز با اشاره به اینکه آنتالیا در صادرات میخک در کشور پیشتاز است، گفت: میخک مهم‌ترین محصول صادراتی ما است که در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار تولید می‌شود.

وی با اعلام اینکه صادرات بخش گل و گیاه در سال ٢٠٢۴ در مقایسه با ٢٠٢٣ افزایش ٢ درصدی داشته است، افزود: این بخش در ترکیه به طور مستقیم بیش از شصت‌هزار نفر و غیر‌مستقیم سیصدهزار نفر شغل ایجاد کرده است.

ییلماز ضمن اشاره به اینکه هلند مهم‌ترین بازار ترکیه در فروش گل است و پس‌از‌آن بریتانیا قرار دارد، اظهار داشت: بازار ما در کشورهای ترک و حوزه خلیج روزبه‌روز در حال گسترش است و هم‌اکنون محصولات زیادی به این کشورها صادر می‌کنیم.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us