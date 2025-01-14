ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴۱ میلیون دلار گل و گیاهان زینتی به ۸۰ کشور مختلف صادر کرده است که از این بین هلند و بریتانیا بزرگترین خریداران گل از ترکیه بهحساب میآیند.
اسماعیل ییلماز، رئیس انجمن صادرکنندگان گیاهان زینتی و محصولات گیاهی ترکیه، در مصاحبه خود با خبرگزاری آنادولو با اشاره به اینکه ترکیه میزبان بیش از ٣۵٠٠ گونه گیاهی مختلف است، گفت: تولید گیاهان زینتی در ترکیه مساحتی به وسعت ششهزار هکتار را شامل میشود، که از این ۱، ۲۰۰ هکتار به تولید گلهای شاخهای بریده و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار به تولید گیاهان مخصوص فضای باز اختصاص یافته است.
وی افزود: مجموعهای متنوع ازجمله گلهای شاخهای بریده، گیاهان مخصوص فضای باز و بسته، پیاز گل، نهالها، قلمهها و خزههای پرورشی از مبدا ترکیه صادر میشوند. هلند، بریتانیا، آلمان، رومانی، بلغارستان و اوکراین از خریداران اصلی میخکهای ترکیه هستند، درحالیکه گونههای درختی و نهالهای میوه در بازار محصولات فضای باز تقاضای زیادی دارند.
ییلماز با اشاره به اینکه آنتالیا در صادرات میخک در کشور پیشتاز است، گفت: میخک مهمترین محصول صادراتی ما است که در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار تولید میشود.
وی با اعلام اینکه صادرات بخش گل و گیاه در سال ٢٠٢۴ در مقایسه با ٢٠٢٣ افزایش ٢ درصدی داشته است، افزود: این بخش در ترکیه به طور مستقیم بیش از شصتهزار نفر و غیرمستقیم سیصدهزار نفر شغل ایجاد کرده است.
ییلماز ضمن اشاره به اینکه هلند مهمترین بازار ترکیه در فروش گل است و پسازآن بریتانیا قرار دارد، اظهار داشت: بازار ما در کشورهای ترک و حوزه خلیج روزبهروز در حال گسترش است و هماکنون محصولات زیادی به این کشورها صادر میکنیم.