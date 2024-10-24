صنعت دفاعی ترکیه در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میلادی موفق به ثبت ۴.۳ میلیارد دلار صادرات شده است و با امضای قراردادهای جدید، انتظار میرود این رقم تا پایان سال به بیش از ۷ میلیارد دلار برسد. این افزایش در صادرات نشاندهنده رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته است.
پهپاد تیبی۳ (TB3)، یکی از محصولات جدید این صنعت، تاکنون بیش از ۷۰۰ ساعت پرواز و ۴۵ پرواز آزمایشی موفق را انجام داده است. همچنین، سامانههای مورداستفاده ارتش ترکیه در بخشهای هوایی، دریایی و زمینی به طور مستمر بهروزرسانی و توسعه یافتهاند.
ترکیه به دنبال قراردادهای دفاعی ۱۲ میلیارددلاری
ترکیه همچنین به دنبال امضای قراردادهای دفاعی جدید به ارزش ۱۲ میلیارد دلار است. این کشور در زمینه همکاریهای بینالمللی به امضای قراردادهای جدیدی با کشورهای دوست پرداخته و پیشبینی میشود تا پایان سال، ارزش کل این قراردادها به ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار برسد.
هالوک گورگون، رئیس صنایع دفاعی ترکیه، تأکید کرد که این کشور به توسعه موتورهای داخلی برای سامانههای دفاعی ادامه میدهد. یکی از این موتورها که در نمایشگاه ساحا اکسپو معرفی شد، برای سامانههای دریایی بدون سرنشین طراحی شده است.
صنعت دفاعی ترکیه با بهرهگیری از نیروی انسانی جوان و همکاری منسجم بین شرکتها، به نتایج مثبتی در توسعه و تولید محصولات دفاعی دست یافته است. میانگین سنی کارکنان این بخش ۳۴ سال است که نشاندهنده تمرکز ترکیه بر استفاده از نیروی کار جوان در مقایسه با سایر کشورها است.