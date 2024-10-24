ترکیه
2 دقیقه خواندن
رشد ۱۲ درصدی در صادرات صنعت دفاعی ترکیه در نه ماهه اول سال
صنعت دفاعی ترکیه با صادرات ۴.۳ میلیارد دلار در ۹ ماه نخست سال جاری، ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال به بیش از ۷ میلیارد دلار برسد. علاوه بر این، ترکیه در حال مذاکره برای امضای قراردادهای جدید به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در زمینه دفاعی است.
رشد ۱۲ درصدی در صادرات صنعت دفاعی ترکیه در نه ماهه اول سال
بایراکتار تی‌بی3 در نمایشگاه ابوظبی/ عکس: AA
24 اکتبر 2024

صنعت دفاعی ترکیه در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میلادی موفق به ثبت ۴.۳ میلیارد دلار صادرات شده است و با امضای قراردادهای جدید، انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال به بیش از ۷ میلیارد دلار برسد. این افزایش در صادرات نشان‌دهنده رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته است.

پهپاد تی‌بی‌۳ (TB3)، یکی از محصولات جدید این صنعت، تاکنون بیش از ۷۰۰ ساعت پرواز و ۴۵ پرواز آزمایشی موفق را انجام داده است. همچنین، سامانه‌های مورداستفاده ارتش ترکیه در بخش‌های هوایی، دریایی و زمینی به طور مستمر به‌روزرسانی و توسعه یافته‌اند.

 ترکیه به دنبال قراردادهای دفاعی ۱۲ میلیارددلاری

ترکیه همچنین به دنبال امضای قراردادهای دفاعی جدید به ارزش ۱۲ میلیارد دلار است. این کشور در زمینه همکاری‌های بین‌المللی به امضای قراردادهای جدیدی با کشورهای دوست پرداخته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ارزش کل این قراردادها به ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار برسد.

مطالب پیشنهادی

 هالوک گورگون، رئیس صنایع دفاعی ترکیه، تأکید کرد که این کشور به توسعه موتورهای داخلی برای سامانه‌های دفاعی ادامه می‌دهد. یکی از این موتورها که در نمایشگاه ساحا اکسپو معرفی شد، برای سامانه‌های دریایی بدون سرنشین طراحی شده است.

صنعت دفاعی ترکیه با بهره‌گیری از نیروی انسانی جوان و همکاری منسجم بین شرکت‌ها، به نتایج مثبتی در توسعه و تولید محصولات دفاعی دست یافته است. میانگین سنی کارکنان این بخش ۳۴ سال است که نشان‌دهنده تمرکز ترکیه بر استفاده از نیروی کار جوان در مقایسه با سایر کشورها است.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us