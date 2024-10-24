صنعت دفاعی ترکیه در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میلادی موفق به ثبت ۴.۳ میلیارد دلار صادرات شده است و با امضای قراردادهای جدید، انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال به بیش از ۷ میلیارد دلار برسد. این افزایش در صادرات نشان‌دهنده رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته است.

پهپاد تی‌بی‌۳ (TB3)، یکی از محصولات جدید این صنعت، تاکنون بیش از ۷۰۰ ساعت پرواز و ۴۵ پرواز آزمایشی موفق را انجام داده است. همچنین، سامانه‌های مورداستفاده ارتش ترکیه در بخش‌های هوایی، دریایی و زمینی به طور مستمر به‌روزرسانی و توسعه یافته‌اند.

ترکیه به دنبال قراردادهای دفاعی ۱۲ میلیارددلاری

ترکیه همچنین به دنبال امضای قراردادهای دفاعی جدید به ارزش ۱۲ میلیارد دلار است. این کشور در زمینه همکاری‌های بین‌المللی به امضای قراردادهای جدیدی با کشورهای دوست پرداخته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ارزش کل این قراردادها به ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار برسد.