عبدالفتاح البرهان، رهبر شورای حاکمیتی سودان، روز سهشنبه ۳۱ دسامبر در سخنرانیای که از تلویزیون دولتی سودان به مناسبت شصت و نهمین سالگرد استقلال این کشور از اشغال بریتانیا پخش شد، اعلام کرد که بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و درگیریها با نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) امکانپذیر نیست.
این اظهارات پس از ادامه درگیریها میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ مطرح شد. بااینحال، البرهان آمادگی خود را برای مشارکت در هر ابتکار عملی که به پایان جنگ کمک کند و بازگشت امن غیرنظامیان به خانههایشان را تضمین کند، اعلام کرد.
وی در ادامه با اشاره به رفتارها و سابقه نیروهای پشتیبانی سریع گفت: وضعیت نمیتواند به حالت قبل از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ بازگردد و ما حضور مجدد این قاتلان، جنایتکاران و حامیانشان را میان مردم سودان نمیپذیریم.
البرهان افزود: مردم سودان در حال تجربه کشتار، گرسنگی، آوارگی و نقض حقوق از سوی شبهنظامیان نیروهای پشتیبانی سریع هستند.
جنگ داخلی سودان
جنگ داخلی سودان از آغاز جنگ قدرت میان ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی محمد حمدان دقلو، معاون سابق وی، در آوریل ۲۰۲۳، نزدیک به ۲۵,۰۰۰ نفر کشته و بیش از ۱۰ میلیون نفر آواره شدهاند.
نبردها تاکنون به حداقل ۱۳ ایالت از ۱۸ ایالت سودان گسترش یافته و منجر به ویرانیهای فاجعهباری شده است که میلیونها نفر را در آستانه قحطی و مرگ قرار داده است.
تاکنون تلاشها برای میانجیگری توسط چندین کشور، از جمله ایالات متحده و عربستان سعودی، نتیجهای در پی نداشته است. اتهامات متقابل ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع مبنی بر موانع در مسیر سازش، باعث عدم تحقق آتشبس شده است.