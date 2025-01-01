سیاست
ژنرال البرهان: بازگشت به وضعیت پیش از جنگ سودان امکان‌پذیر نیست
 رهبر شورای حاکمیتی سودان اعلام کرد بازگشت به وضعیت پیش از جنگ سودان با نیروهای پشتیبانی سریع ممکن نیست و بر آمادگی برای پایان‌دادن به جنگ تأکید کرد. جنگ داخلی از آوریل ۲۰۲۳، ۲۵ هزار کشته و ۱۰ میلیون آواره بر جا گذاشته است.
برهان به مناسبت شصت و نهمین سالگرد استقلال سودان، به مردم سخنرانی کرد / عکس :AA
1 ژانویه 2025

عبدالفتاح البرهان، رهبر شورای حاکمیتی سودان، روز سه‌شنبه ۳۱ دسامبر در سخنرانی‌ای که از تلویزیون دولتی سودان به مناسبت شصت و نهمین سالگرد استقلال این کشور از اشغال بریتانیا پخش شد، اعلام کرد که بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و درگیری‌ها با نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) امکان‌پذیر نیست.

این اظهارات پس از ادامه درگیری‌ها میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ مطرح شد. بااین‌حال، البرهان آمادگی خود را برای مشارکت در هر ابتکار عملی که به پایان جنگ کمک کند و بازگشت امن غیرنظامیان به خانه‌هایشان را تضمین کند، اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به رفتارها و سابقه نیروهای پشتیبانی سریع گفت: وضعیت نمی‌تواند به حالت قبل از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ بازگردد و ما حضور مجدد این قاتلان، جنایت‌کاران و حامیانشان را میان مردم سودان نمی‌پذیریم.

البرهان افزود: مردم سودان در حال تجربه کشتار، گرسنگی، آوارگی و نقض حقوق از سوی شبه‌نظامیان  نیروهای پشتیبانی سریع هستند.

جنگ داخلی سودان

جنگ داخلی سودان از آغاز جنگ قدرت میان ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی محمد حمدان دقلو، معاون سابق وی، در آوریل ۲۰۲۳، نزدیک به ۲۵,۰۰۰ نفر کشته و بیش از ۱۰ میلیون نفر آواره شده‌اند.

نبردها تاکنون به حداقل ۱۳ ایالت از ۱۸ ایالت سودان گسترش یافته و منجر به ویرانی‌های فاجعه‌باری شده است که میلیون‌ها نفر را در آستانه قحطی و مرگ قرار داده است.

تاکنون تلاش‌ها برای میانجیگری توسط چندین کشور، از جمله ایالات متحده و عربستان سعودی، نتیجه‌ای در پی نداشته است. اتهامات متقابل ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع مبنی بر موانع در مسیر سازش، باعث عدم تحقق آتش‌بس شده است.

