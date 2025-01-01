عبدالفتاح البرهان، رهبر شورای حاکمیتی سودان، روز سه‌شنبه ۳۱ دسامبر در سخنرانی‌ای که از تلویزیون دولتی سودان به مناسبت شصت و نهمین سالگرد استقلال این کشور از اشغال بریتانیا پخش شد، اعلام کرد که بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و درگیری‌ها با نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) امکان‌پذیر نیست.

این اظهارات پس از ادامه درگیری‌ها میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ مطرح شد. بااین‌حال، البرهان آمادگی خود را برای مشارکت در هر ابتکار عملی که به پایان جنگ کمک کند و بازگشت امن غیرنظامیان به خانه‌هایشان را تضمین کند، اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به رفتارها و سابقه نیروهای پشتیبانی سریع گفت: وضعیت نمی‌تواند به حالت قبل از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ بازگردد و ما حضور مجدد این قاتلان، جنایت‌کاران و حامیانشان را میان مردم سودان نمی‌پذیریم.

البرهان افزود: مردم سودان در حال تجربه کشتار، گرسنگی، آوارگی و نقض حقوق از سوی شبه‌نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع هستند.