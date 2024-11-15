دونالد ترامپ قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ بارها از میزان کمک‌های غرب به کیف انتقاد کرده و وعده داده بود که درگیری‌ها را به طور سریع پایان خواهد داد، اما توضیحی درباره چگونگی تحقق این وعده نداده بود. پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۵ نوامبر نگرانی‌هایی در اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی ایجاد کرده است، زیرا درباره سرنوشت تعهدات ایالات متحده در کمک به اوکراین تردید دارند.

اکنون از طرف روسیه مطرح می‌شود که اگر این پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ مطرح شود، این کشور آماده مذاکره برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین است؛ البته به شرطی که در صورت آغاز هرگونه مذاکرات صلح، این مذاکرات باید بر اساس واقعیت‌های پیش‌روی روسیه باشد.

گنادی گاتیلوف، سفیر روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو این مطالب را به خبرنگاران اعلام کرد: با اینکه می‌دانیم این مسئله احتمالا تحقق نخواهد یافت، ولی ما آماده‌ایم که وعده‌های ترامپ را مشاهده کنیم؛ اما باید به مسئله به‌طور واقع‌بینانه نگاه کرد.

گاتیلوف، روز پنجشنبه ۱۴ نوامبر در مصاحبه‌ای گفت: رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، بارها اعلام کرده است که صلح تا زمانی که تمامی نیروهای روسیه از اوکراین خارج نشوند و تمامی سرزمین‌های اشغالی، از جمله کریمه، به اوکراین بازنگردد، برقرار نخواهد شد. اما اگر ترامپ ابتکار عمل مذاکرات را به دست بگیرد و پیشنهادی برای آغاز روند سیاسی ارائه دهد، از آن استقبال خواهیم کرد.

زلنسکی هفته گذشته در بوداپست به رهبران اروپایی گفته بود که هرگونه امتیاز به روسیه برای اوکراین غیرقابل‌قبول و برای تمام اروپا مرگبار خواهد بود.