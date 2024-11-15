سیاست
واکنش روسیه به وعده‌های صلح ترامپ: مذاکره تحت شرایط خاص
با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، روسیه اعلام کرده است که در صورت ارائه پیشنهاد صلح از سوی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، آماده مذاکره برای پایان جنگ اوکراین است، اما تأکید کرده که هرگونه مذاکره باید بر اساس شرایط و واقعیت‌های مدنظر مسکو صورت گیرد. 
یکی از سربازان تیپ 13 گارد ملی اوکراین در نزدیکی خارکیف/ عکس: AP
15 نوامبر 2024

دونالد ترامپ قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ بارها از میزان کمک‌های غرب به کیف انتقاد کرده و وعده داده بود که درگیری‌ها را به طور سریع پایان خواهد داد، اما توضیحی درباره چگونگی تحقق این وعده نداده بود. پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۵ نوامبر نگرانی‌هایی در اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی ایجاد کرده است، زیرا درباره سرنوشت تعهدات ایالات متحده در کمک به اوکراین تردید دارند.

اکنون از طرف روسیه مطرح می‌شود که اگر این پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ مطرح شود، این کشور آماده مذاکره برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین است؛ البته به شرطی که در صورت آغاز هرگونه مذاکرات صلح، این مذاکرات باید بر اساس واقعیت‌های پیش‌روی روسیه باشد.

گنادی گاتیلوف، سفیر روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو این مطالب را به خبرنگاران اعلام کرد: با اینکه می‌دانیم این مسئله احتمالا تحقق نخواهد یافت، ولی ما آماده‌ایم که وعده‌های ترامپ را مشاهده کنیم؛ اما باید به مسئله به‌طور واقع‌بینانه نگاه کرد.

گاتیلوف، روز پنجشنبه ۱۴ نوامبر در مصاحبه‌ای گفت: رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، بارها اعلام کرده است که صلح تا زمانی که تمامی نیروهای روسیه از اوکراین خارج نشوند و تمامی سرزمین‌های اشغالی، از جمله کریمه، به اوکراین بازنگردد، برقرار نخواهد شد. اما اگر ترامپ ابتکار عمل مذاکرات را به دست بگیرد و پیشنهادی برای آغاز روند سیاسی ارائه دهد، از آن استقبال خواهیم کرد.

زلنسکی هفته گذشته در بوداپست به رهبران اروپایی گفته بود که هرگونه امتیاز به روسیه برای اوکراین غیرقابل‌قبول و برای تمام اروپا مرگبار خواهد بود.

گاتیلوف در واکنش به این سخنان گفت: پیروزی ترامپ فرصتی جدید برای گفت‌وگو با ایالات متحده فراهم می‌کند، اما صرف‌نظر از تغییرات سیاسی داخلی در آمریکا، واشنگتن همواره سیاست مهار مسکو را دنبال کرده است و تغییر دولت تأثیر چندانی در این روند نخواهد داشت. بعید است که بازنگری گسترده‌ای در روابط صورت گیرد. 

وی در آخر افزود: تنها تغییری که ممکن است رخ دهد، گفت‌وگوی میان طرفین خواهد بود، چیزی که در سال‌های اخیر بسیار کم‌رنگ بوده است.

 

 

