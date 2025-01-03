دفتر مقابله با فساد کره جنوبی امروز جمعه سوم ژانویه ۲۰۲۵ تلاش کرد تا یون سوک یول، رئیس‌جمهور استیضاح شده این کشور را که به ایجاد حکومت‌نظامی کوتاه‌مدت و هرج‌ومرج در کشور متهم است، دستگیر کند. اما با درگیری ۶ ساعته با نیروهای امنیتی محافظ وی و تجمع حامیانش، اجرای حکم بازداشت بی‌ثمر ماند.

مأموران دفتر مبارزه با فساد (CIO) کره جنوبی که قصد اجرای حکم بازداشت رئیس‌جمهور را داشتند، به دلیل نگرانی‌های امنیتی، مأموریت خود را به حالت تعلیق درآوردند. این دفتر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل درگیری‌های ادامه‌دار و نگرانی درباره ایمنی نیروهای حاضر، اجرای حکم بازداشت امکان‌پذیر نبود و عملیات متوقف شد. همچنین، این دفتر نسبت به سرپیچی رئیس‌جمهور استیضاح شده از قوانین ابراز تأسف کرد.

با نزدیک‌شدن به پایان مهلت قانونی بازداشت در روز دوشنبه، اجرای این حکم همچنان در وضعیت نامشخصی قرار دارد.