متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز گذشته، ۱۷ دسامبر، در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران خارجی، به سؤالات آن‌ها پاسخ داد .وی در این جلسه در مورد تحقیقات درباره قتل عایشه‌نور ازگی ، شهروند و فعال حقوق بشر ترکیه‌ای - آمریکایی در ماه سپتامبر در کرانه باختری، با اشاره به همکاری‌های طرف اسرائیلی، گفت: آن‌ها به ما گفتند که در مراحل پایانی تحقیقات خود هستند.

میلر افزود: ایالات متحده می‌خواهد در مورد عواقب این موضوع مطلع شده و دقیقاً بدانید که چه اتفاقی افتاده است و چرا این اتفاق افتاده است؛ همچنین چه کسانی در این حادثه دست داشته‌اند و اسرائیل برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه تمهیداتی در سر دارد.

وی قتل عایشه‌نور توسط سربازان اسرائیلی را غیرقابل‌قبول خواند و خطاب به خبرنگاران اظهار داشت که چنین چیزی هرگز نباید تکرار شود.