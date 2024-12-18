سیاست
آمریکا: پرونده قتل عایشه‌نور در مراحل پایانی خود قرار دارد
بر اساس ادعای وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، پرونده قتل فعال حقوق بشر ترکیه‌ای - آمریکایی، عایشه‌نور ازگی که به دست نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری به شهادت رسید، توسط اسرائیل در حال پیگیری است و در مراحل پایانی خود به سر می‌برد.
تصویری از تشییع جنازه شهید عایشه‌نور در استان آیدین ترکیه / عکس: AA
18 دسامبر 2024

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز گذشته، ۱۷ دسامبر، در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران خارجی، به سؤالات آن‌ها پاسخ داد .وی در این جلسه در مورد تحقیقات درباره قتل عایشه‌نور ازگی ، شهروند و فعال حقوق بشر ترکیه‌ای - آمریکایی در ماه سپتامبر در کرانه باختری، با اشاره به همکاری‌های طرف اسرائیلی، گفت: آن‌ها به ما گفتند که در مراحل پایانی تحقیقات خود هستند.

میلر افزود: ایالات متحده می‌خواهد در مورد عواقب این موضوع مطلع شده و دقیقاً بدانید که چه اتفاقی افتاده است و چرا این اتفاق افتاده است؛ همچنین چه کسانی در این حادثه دست داشته‌اند و اسرائیل برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه تمهیداتی در سر دارد.

وی قتل عایشه‌نور توسط سربازان اسرائیلی را غیرقابل‌قبول خواند و خطاب به خبرنگاران اظهار داشت که چنین چیزی هرگز نباید تکرار شود.

متیو میلر با اشاره به دیدار دیروز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه با خانواده عایشه‌نور، خاطرنشان کرد که بستگان خانواده قربانی حق پیگیری این حادثه را دارند و باید بدانند که چه اتفاقی افتاده است.

حمیدعلی، همسر عایشه‌نور، دیروز پس از دیدار با بلینکن، در گفت‌وگو با خبرنگاران با انتقاد از سخنان او اظهار داشت: وزیر به دقت به حرف‌های ما گوش داد، اما متأسفانه همان حرف‌هایی را تکرار کرد که در ۲۰ سال گذشته، پس از قتل راشل کوری، شهروند واشنگتن، بارها شنیده‌ایم. شنیدن این اظهارات و واکنش‌های تکراری خشم‌آور است.

 

