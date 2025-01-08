فرهنگ و هنر
توسعه گردشگری بالن در ترکیه با هدف جذب ۲ میلیون مسافر تا ۲۰۳۰
ترکیه با معرفی مسیرهای جدید گردشگری بالن، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۲ میلیون مسافر جذب کند. این توسعه شامل جاذبه‌های طبیعی برجسته مانند دریاچه سالدا و منطقه کاپادوکیا است که گردشگران داخلی و خارجی را جذب می‌کند.
عکس : AA
8 ژانویه 2025

گردشگری بالن در ترکیه با سرعت در حال رشد است و هدف آن جذب نزدیک به ۲ میلیون مسافر تا سال ۲۰۳۰ است. فیروز باغلی‌کایا، رئیس اتحادیه آژانس‌های مسافرتی ترکیه (TURSAB)، اعلام کرد که این رشد با توسعه مسیرهای جدید و معرفی مناطق طبیعی بی‌نظیر مانند دریاچه سالدا همراه خواهد بود.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده توسط وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، عبدالقادیر اورال‌اوغلو، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۳۳ هزار نفر از تورهای بالن هوای گرم استفاده کرده‌اند. این در حالی است که پروژه قرن گردشگری، که در بوردر آغاز شده، هدف‌گذاری کرده است که گردشگری در تمام فصول سال را تقویت کرده و گردشگران با درآمد بالا را جذب کند.

یکی از اولویت‌های این پروژه، ترویج تورهای بالن بر فراز دریاچه سالدا است. دریاچه‌ای است که با آب‌های فیروزه‌ای و سواحل سفید معروف هست.

در حال حاضر، ۷۱ اپراتور تور بالن در ترکیه مجاز به انجام پرواز در هشت منطقه مختلف هستند که ۸۰ درصد این پروازها در منطقه کاپادوکیا انجام می‌شود. کاپادوکیا با دودکش‌های پریان (پری باجالاری)، صخره‌های منحصر به‌فرد و خانه‌های تاریخی یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری بالن در جهان است. پروازهای صبحگاهی در این منطقه به تجربه‌ای بی‌نظیر برای بازدیدکنندگان تبدیل شده است.

گردشگری بالن که از دهه ۱۹۸۰ در ترکیه شروع شده، اکنون به یکی از ارکان اصلی اقتصاد گردشگری این کشور تبدیل شده و هزاران ماجراجو و علاقه‌مند به طبیعت را از سراسر جهان جذب می‌کند.

ترکیه با معرفی مسیرهای جدید و گسترش گردشگری بالن در مناطق کمتر شناخته‌شده، به‌دنبال تبدیل این صنعت به یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری خود در سال‌های آینده است. پروژه‌هایی مانند قرن گردشگری به‌ویژه بر معرفی جاذبه‌هایی مانند دریاچه سالدا تمرکز دارند که زیبایی‌های طبیعی و ویژگی‌های علمی خاص آن را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی می‌کنند.

