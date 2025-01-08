در حال حاضر، ۷۱ اپراتور تور بالن در ترکیه مجاز به انجام پرواز در هشت منطقه مختلف هستند که ۸۰ درصد این پروازها در منطقه کاپادوکیا انجام می‌شود. کاپادوکیا با دودکش‌های پریان (پری باجالاری)، صخره‌های منحصر به‌فرد و خانه‌های تاریخی یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری بالن در جهان است. پروازهای صبحگاهی در این منطقه به تجربه‌ای بی‌نظیر برای بازدیدکنندگان تبدیل شده است.

گردشگری بالن که از دهه ۱۹۸۰ در ترکیه شروع شده، اکنون به یکی از ارکان اصلی اقتصاد گردشگری این کشور تبدیل شده و هزاران ماجراجو و علاقه‌مند به طبیعت را از سراسر جهان جذب می‌کند.

ترکیه با معرفی مسیرهای جدید و گسترش گردشگری بالن در مناطق کمتر شناخته‌شده، به‌دنبال تبدیل این صنعت به یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری خود در سال‌های آینده است. پروژه‌هایی مانند قرن گردشگری به‌ویژه بر معرفی جاذبه‌هایی مانند دریاچه سالدا تمرکز دارند که زیبایی‌های طبیعی و ویژگی‌های علمی خاص آن را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی می‌کنند.