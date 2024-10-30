براساس اعلام آژانس فضایی جمهوری خلق چین (CMSA)، شاتل فضایی شینجو-۱۹ که حامل تایکونوتهای چینی به نامهای جای شوجی، سونگ لینگدونگ و وانگ هاووزی است، با موفقیت به ماژول ایستگاه فضایی متصل شد. فضانوردان چینی پس از ۶ ساعت سفر به خارج از مدار زمین، از شاتل به ماژول ایستگاه وارد شدند.تایکونوتهای جدید با گروهی که از ۲۵ آوریل در ایستگاه فضایی مستقر هستند، دیدار کردند و با انجام مراحل تحویل وظایف، مأموریت شش ماهه تایکونوتهای قبلی به پایان میرسد. این گروه قدیمی در تاریخ ۴ نوامبر به زمین بازخواهد گشت.شینجو-۱۹، شاتل فضایی گروه جدید تایکونوتها، صبح امروز بهوقت محلی از ایستگاه فضایی جیوچوئین واقع در صحرای گوبی توسط راکت لانگمارچ-2F به فضا پرتاب شد.فرماندهی گروه جدید به عهده جای شوجی، ۴۸ ساله، است که نخستین سفر فضایی خود را در سال ۲۰۲۲ با شاتل شینجو-۱۴ انجام داده بود. دیگر تایکونوتهای این گروه، سونگ و وانگ، هر دو متولد ۱۹۹۲ هستند و برای اولینبار به مأموریت فضایی اعزام میشوند. سونگ پیشازاین خلبان نیروی هوایی ارتش چین بود و وانگ بهعنوان مهندس هوافضا در شرکت علوم و تکنولوژی هوایی فعالیت میکرد.وانگ همچنین سومین فضانورد زن در تاریخ چین محسوب میشود و نخستین خانمی است که بهعنوان مهندس پرواز در این مأموریت شرکت کرده است.چین در سال ۲۰۱۱ از دسترسی به ایستگاه فضایی بینالمللی به دلیل موانع ایجاد شده توسط آمریکا محروم شد و این موضوع بهعنوان انگیزهای برای توسعه ایستگاه فضایی ملی خود عمل کرد؛ بنابراین، سازمان فضایی چین از سال ۲۰۱۳ برنامههای ساخت ایستگاه فضایی مستقل را آغاز کرد.به همین منظور، جمهوری خلق چین ایستگاه فضایی تیانگونگ (Tian Gong) را تأسیس کرد که به معنای کاخ آسمانی است و کاملاً مستقل از ایستگاه فضایی بینالمللی (ISS) و پروژههای تحت رهبری آمریکا طراحی شده است. تیانگونگ از ماژولهای مختلفی تشکیل شده و تا سال ۲۰۲۲ با اضافهشدن ماژولهای اصلی کامل شد. این ایستگاه فضایی امکان انجام تحقیقات علمی و همکاری با سایر کشورها را بدون نیاز به ارتباط با ایستگاه فضایی بینالمللی فراهم میکند.در ایستگاه فضایی، ماژول به بخشهای تخصصی مختلف اشاره دارد که هر کدام وظایف و امکانات خاصی را ارائه میدهند. ماژولها معمولاً به هم متصل شده و یک ایستگاه فضایی کامل را تشکیل میدهند. انواع ماژولها شامل ماژولهای آزمایشگاهی، مسکونی، انرژی و کنترل و هدایت میباشد. ماژولها بهگونهای طراحی شدهاند که بهراحتی به یکدیگر متصل شوند و درعینحال قابلیت اضافهشدن و ارتقاء ایستگاه را فراهم کنند.به دلیل محدودیتهای آمریکا و برخی کشورهای دیگر در زمینه همکاری فضایی، چین تصمیم به داشتن یک برنامه فضایی مستقل گرفت. این استقلال به چین اجازه میدهد تا بدون موانع سیاسی، برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت خود را در حوزه فضایی توسعه دهد.