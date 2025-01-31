در سال گذشته، حریم هوایی ترکیه میزبان ٢ میلیون و ٢٩٠ هزار و ۵٨١ پرواز بود و رکورد جدیدی ثبت کرد که از رشد ۵.۵ درصدی نسبت به تعداد پروازهای ۲۰۲۳ خبر میدهد. تعداد پروازهای داخلی به ۹۰۲۰۷۸ و پروازهای بینالمللی به ۸۶۶۷۷۹ پرواز رسیده است. همچنین، تعداد پروازهای تجاری به ۴.۱ میلیون پرواز افزایش یافته است.
درواقع میتوان گفت در سال ۲۰۲۴، در هر ١۴ ثانیه یک هواپیما از حریم هوایی ترکیه عبور کرده است.
عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه در جریان نشست رسمی اعلام کرد رشد تعداد پروازها، نشاندهنده موقعیت جغرافیایی استراتژیک ترکیه در تقاطع قارهها و مسیرهای تجاری جهانی است که به این امکان را فراهم میکند، ترکیه بتواند در عرصه هوانوردی اینچنین موفق عمل کند.
از سال ٢٠٠٢ تا کنون، تعداد توافقنامههای حملونقل هوایی ترکیه با سایر کشورها افزایش چشمگیری داشته است و تعداد کشورها از ٨١ به ١٧۵ و تعداد مقاصد بینالمللی از ۶٠ مقصد در ۵٠ کشور به ٣۴٩ مقصد در ١٣٢ کشور افزایش یافته است.
با این گسترش شبکه پروازی، میتوان با ۴ ساعت پرواز به ۶٧ کشور با ۴.١ میلیارد نفر جمعیت سفر کرد.
اورالاوغلو همچنین به درآمد بالای ترکیه از حریم هوایی اشاره کرد که در سال ٢٠٢۴ به ٢۴ میلیارد و ٨٠٩ میلیون لیر رسید و پیشبینی کرد که این رقم در سالهای آینده به ٣۵ میلیارد لیر در سال ٢٠٢۵ و ۴٣ میلیارد لیر تا سال ٢٠٢٧ برسد.
وی تاکید کرد که ترکیه با ادامه سرمایهگذاریها در بخش هوانوردی، بهدنبال تضمین موفقیت بلندمدت در این صنعت و افزایش رضایت مسافران است.
این پیشرفتها بهویژه در زمینه توسعه فرودگاهها نیز مشهود است؛ تعداد فرودگاههای فعال از ٢۶ در سال ٢٠٠٢ به ۵٨ فرودگاه در سال ٢٠٢٣ افزایش یافته است.