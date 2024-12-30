استیو کالینز، کلکسیونر پروانهها و بنیانگذار مؤسسه تحقیقات پروانههای آفریقایی، با بیش از ۴.۲ میلیون پروانه، یکی از بزرگترین مجموعههای حشرات آفریقا را داراست که ارزش آن به ۸ میلیون دلار میرسد.
کلکسیون وی، سالها تلاش و علاقه بیپایان او را به دنیای پروانهها به تصویر میکشد. این مجموعه پروانهها در نایروبی، پایتخت کنیا نگهداری میشود.
استیو کالینز اکنون ۷۴ساله است و علاقه او به پروانهها به ۵ سالگی بازمیگردد. استیو کالینز در غرب کنیا به دنیا آمده و در آنجا بزرگ شد. از همان دوران کودکی به پروانهها علاقهمند بود و علاقهاش با سفرهایی خانوادگی که به کشورهای مختلف از جمله کنگو و نیجریه داشت، بیشتر شد، و وی شروع به جمعآوری پروانهها کرد. همچنین پدر و مادرش در این مسیر مشوق او بودند.
عشق به پروانهها؛ استیو کالینز و تلاش برای حفاظت از آنها
استیو کالینز هرگز علاقهاش به جستجو و دنبالکردن پروانهها را رها نکرد و بهعنوان یک متخصص حرفهای در این زمینه فعالیت خود را ادامه داد. او بهعنوان متخصص کشاورزی، وقت آزاد خود را به تحقیق و مطالعه پروانهها اختصاص میداد و در سال ۱۹۹۷ «مؤسسه تحقیقات پروانههای آفریقایی» را تأسیس کرد. این مؤسسه نقش مهمی در جمعآوری، مطالعه و حفظ گونههای مختلف پروانهها ایفا کرده است.
در حال حاضر، به دلیل محدودیت فضا و زمان، کالینز قادر به نگهداری صحیح کلکسیونهای جدید خود نیست. او امیدوار است که این گنجینه ارزشمند به نسلهای آینده منتقل شود. استیو کالینز اکنون در یک زمین ۱.۵ هکتاری زندگی میکند که درختان بومی و درختچههای گلدار آن را احاطه کردهاند. در این فضای طبیعی، صدها پروانه روی گلها پرسه میزنند و محیطی دلنشین و دیدنی را به وجود میآورند.
مجموعه پروانههای کالینز بهصورت یک مؤسسه خصوصی فعالیت میکند. البته مؤسسه وی در دورهای بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ بهعنوان یک مرکز آموزشی به فعالیت خود ادامه میداد.
در حال حاضر، کلکسیون کالینز شامل ۱.۲ میلیون پروانه در داخل قاب و ۳ میلیون نمونه دیگر در داخل محفظههای مخصوص دیگر است که بهخوبی محافظت میشوند. کالینز توضیح میدهد که پروانهها باید در فضای تاریک نگهداری شوند تا از آسیبهای مختلف مانند حشرات در امان بمانند.
کلکسیون کالینز: گنجینهای در خطر تغییرات اقلیمی
جولیان بیلیس، بومشناس آفریقایی و استاد مهمان در دانشگاه آکسفورد بروکس که طی دو دهه گذشته پروانههایی برای کالینز جمعآوری کرده، بر ارزش این مجموعه تأکید میکند. بیلیس میگوید: بخش بزرگی از این مجموعه غیرقابلجایگزین است. بخش زیادی از زیستگاههای آفریقا در حال تخریب هستند و شاید دیگر نتوان چنین گونههایی از پروانهها را رویت کرد.
بحران اقلیمی که آفریقا را با دورههای خشکسالی و سیلابهای شدید روبهرو کرده، تهدیدی جدی برای زیستگاههای طبیعی پروانهها به شمار میرود.
اسکات میلر، حشرهشناس معروف و پژوهشگر مؤسسه اسمیتسونیان که حدود ۳۰ سال پیش با کالینز آشنا شده است، نیز بر اهمیت این مجموعه تأکید میکند. میلر میگوید: این نمونهها، اطلاعات مهمی را در اختیار ما قرار میدهند که میتواند تغییرات محیطی را طی ۶۰ سال گذشته نشان دهد. با پیشرفت علم و فناوریهای جدید، این مجموعه میتواند اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار دهد.
نگرانیهای کالینز درباره کلکسیون پروانههای ۸ میلیون دلاری
اما کالینز نگرانیهایی هم دارد. او به دلیل ارزش بالای برخی از نمونههای خود، از جمله پروانهای که قیمت آن ۸ میلیون دلار است، نگران سرقت رفتن و امنیت کلکسیون خودش است. به همین دلیل، او امیدوار است که مجموعهاش را به یک فرد یا مؤسسه تحقیقاتی بفروشد تا از آن برای اهداف علمی و پژوهشی استفاده شود.
مجموعه کالینز که به گفته خود او ارزشی معادل ۸ میلیون دلار دارد، نمایانگر سالها علاقه و تحقیق در دنیای پروانههاست. او میگوید: جمعآوری پروانهها برای دهها، سرگرمی جدی من بوده است. به همین دلیل نمیتوانم قیمتی برای آن در نظر بگیرم. دوست دارم این مجموعه را بعد از رفتنم از این جهان به دست کسی بسپارم که از آن بهخوبی محافظت کند.