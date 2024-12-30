استیو کالینز، کلکسیونر پروانه‌ها و بنیان‌گذار مؤسسه تحقیقات پروانه‌های آفریقایی، با بیش از ۴.۲ میلیون پروانه، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های حشرات آفریقا را داراست که ارزش آن به ۸ میلیون دلار می‌رسد.

کلکسیون وی، سال‌ها تلاش و علاقه بی‌پایان او را به دنیای پروانه‌ها به تصویر می‌کشد. این مجموعه پروانه‌ها در نایروبی، پایتخت کنیا نگهداری می‌شود.

استیو کالینز اکنون ۷۴ساله است و علاقه او به پروانه‌ها به ۵ سالگی بازمی‌گردد. استیو کالینز در غرب کنیا به دنیا آمده و در آنجا بزرگ شد. از همان دوران کودکی به پروانه‌ها علاقه‌مند بود و علاقه‌اش با سفرهایی خانوادگی که به کشورهای مختلف از جمله کنگو و نیجریه داشت، بیشتر شد، و وی شروع به جمع‌آوری پروانه‌ها کرد. همچنین پدر و مادرش در این مسیر مشوق او بودند.

عشق به پروانه‌ها؛ استیو کالینز و تلاش برای حفاظت از آنها

استیو کالینز هرگز علاقه‌اش به جستجو و دنبال‌کردن پروانه‌ها را رها نکرد و به‌عنوان یک متخصص حرفه‌ای در این زمینه فعالیت خود را ادامه داد. او به‌عنوان متخصص کشاورزی، وقت آزاد خود را به تحقیق و مطالعه پروانه‌ها اختصاص می‌داد و در سال ۱۹۹۷ «مؤسسه تحقیقات پروانه‌های آفریقایی» را تأسیس کرد. این مؤسسه نقش مهمی در جمع‌آوری، مطالعه و حفظ گونه‌های مختلف پروانه‌ها ایفا کرده است.

در حال حاضر، به دلیل محدودیت فضا و زمان، کالینز قادر به نگهداری صحیح کلکسیون‌های جدید خود نیست. او امیدوار است که این گنجینه ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود. استیو کالینز اکنون در یک زمین ۱.۵ هکتاری زندگی می‌کند که درختان بومی و درختچه‌های گل‌دار آن را احاطه کرده‌اند. در این فضای طبیعی، صدها پروانه روی گل‌ها پرسه می‌زنند و محیطی دلنشین و دیدنی را به وجود می‌آورند.

مجموعه پروانه‌های کالینز به‌صورت یک مؤسسه خصوصی فعالیت می‌کند. البته مؤسسه وی در دوره‌ای بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به‌عنوان یک مرکز آموزشی به فعالیت خود ادامه می‌داد.

در حال حاضر، کلکسیون کالینز شامل ۱.۲ میلیون پروانه در داخل قاب و ۳ میلیون نمونه دیگر در داخل محفظه‌های مخصوص دیگر است که به‌خوبی محافظت می‌شوند. کالینز توضیح می‌دهد که پروانه‌ها باید در فضای تاریک نگهداری شوند تا از آسیب‌های مختلف مانند حشرات در امان بمانند.