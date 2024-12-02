عبدالله امره گونر، مدیر اداره بهداشت استانبول، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که طی ۱۰ ماه گذشته، ۳۹۹ هزار نفر از ۲۰۱ کشور جهان برای درمان بیماری‌های خود به استانبول سفر کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت بالای گردشگری سلامت در این شهر، گفت: بیشتر خدمات دانشگاهی و تخصصی ترکیه در حوزه بهداشت از استانبول ارائه می‌شود. استانبول به دلیل کیفیت بالای خدمات درمانی و تنوع گسترده آن، موردتوجه بیماران از اروپا، کشورهای ترک و خاورمیانه قرار گرفته است.

به گفته او، این خدمات در بخش‌هایی مانند جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی، چشم‌پزشکی، بهداشت دهان و دندان، پوست، سرطان، قلب و عروق، ارتوپدی و گوش، حلق و بینی ارائه می‌شوند.

وی افزود: در استانبول ۲۲۷ بیمارستان شامل ۵۳ بیمارستان دولتی، ۱۵۸ بیمارستان خصوصی و ۱۶ بیمارستان دانشگاهی فعالیت دارند. علاوه بر این، ۴ هزار و ۴۶۰ مرکز درمانی تخصصی در حوزه بهداشت دهان و دندان در این شهر وجود دارد.

گونر با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه گذشته ۳۹۹ هزار گردشگر سلامت از خدمات بهداشتی استانبول بهره‌مند شده‌اند، خاطرنشان کرد: این شهر در مجموع ۷۰۰ هزار مورد خدمت در حوزه گردشگری سلامت ارائه کرده است. رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده بسیار بالا است.