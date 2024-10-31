سیاست
آزمایش موشک قاره‌پیما توسط کره شمالی
کره شمالی اعلام کرد که آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیمای این کشور با موفقیت انجام شده است.
آزمایش موشک قاره‌پیما توسط کره شمالی
آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیما توسط کره شمالی/ عکس: AA
31 اکتبر 2024

خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که به دستور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیما با موفقیت انجام شده است.

کیم جونگ اون در این راستا بیان کرد: این موشک به سمت دریای ژاپن پرتاب شده و آخرین داده‌ها در مورد توانایی‌های موشکی استراتژیک کشورمان را به‌روزرسانی کرده است. این امر نشان‌دهنده مدرن بودن و قابلیت اعتماد قوی‌ترین بازدارندگی استراتژیک جهانی است.

او افزود: این پرتاب آزمایشی، اقدام نظامی مناسبی است که به‌منظور نشان‌دادن اراده کره شمالی برای مقابله با دشمنانی که اخیراً به طور عمدی اوضاع منطقه را متشنج کرده و امنیت جمهوری‌مان را تهدید می‌کنند، انجام شده است.

رهبر کره شمالی همچنین تأکید کرد که کره شمالی هرگز برنامه‌های خود برای تقویت قابلیت‌های هسته‌ای را تغییر نخواهد داد.

کره شمالی با انجام این پرتاب موشکی، دوازدهمین آزمایش موشکی خود را در سال جاری میلادی به ثبت رسانده است.

واکنش ایالات متحده به آزمایش موشک بالستیک کره شمالی

شان سوِت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، ضمن محکوم‌کردن این آزمایش، آن را نقض آشکار چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانست. او افزود که این اقدام تهدیدی برای نیروها یا سرزمین‌های آمریکا و متحدانش ایجاد نمی‌کند، اما به طور بی‌دلیل تنش‌ها را تشدید کرده و موجب بی‌ثباتی اوضاع امنیتی در منطقه می‌شود.

سوت همچنین تأکید کرد: از تمامی کشورها می‌خواهیم این نقض‌ها را محکوم کنند و از کره شمالی بخواهند اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود را متوقف کند و وارد گفت‌وگوی جدی شود.

