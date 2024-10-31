خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که به دستور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیما با موفقیت انجام شده است.

کیم جونگ اون در این راستا بیان کرد: این موشک به سمت دریای ژاپن پرتاب شده و آخرین داده‌ها در مورد توانایی‌های موشکی استراتژیک کشورمان را به‌روزرسانی کرده است. این امر نشان‌دهنده مدرن بودن و قابلیت اعتماد قوی‌ترین بازدارندگی استراتژیک جهانی است.

او افزود: این پرتاب آزمایشی، اقدام نظامی مناسبی است که به‌منظور نشان‌دادن اراده کره شمالی برای مقابله با دشمنانی که اخیراً به طور عمدی اوضاع منطقه را متشنج کرده و امنیت جمهوری‌مان را تهدید می‌کنند، انجام شده است.

رهبر کره شمالی همچنین تأکید کرد که کره شمالی هرگز برنامه‌های خود برای تقویت قابلیت‌های هسته‌ای را تغییر نخواهد داد.