دولت فلسطین در بیانیه‌ای پس از نشست هفتگی خود در رام‌الله، جزئیات طرح به‌روز شده بازسازی غزه را تشریح کرد.

بر اساس این بیانیه، طرح مذکور در دو مرحله اجرا خواهد شد. هزینه مرحله نخست که شامل اقدامات فوری و اضطراری پس از آتش‌بس است و سه سال به طول خواهد انجامید، حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

هدف این مرحله، تامین خدمات اساسی برای آوارگان فلسطینی، بهبود وضعیت پناهگاه‌های موقت و تقویت تولید اقتصادی در بخش‌های مختلف عنوان شده است.

مرحله دوم که به بازسازی و پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد، به‌زودی آغاز خواهد شد و ممکن است چندین سال به طول بینجامد. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که برای شروع این مرحله حدود ۳۳ میلیارد دلار بودجه نیاز است.

امدادرسانی و چالش‌های پیش‌رو

دولت فلسطین تاکید کرد که هم‌زمان با اجرای طرح بازسازی، فعالیت‌های امدادی همچون ایجاد سرپناه، تامین خدمات ضروری و مقابله با هرگونه طرح جابجایی اجباری باید ادامه یابد.