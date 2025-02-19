سیاست
فلسطین: هزینه طرح بازسازی غزه ۵٣ میلیارد دلار است
دولت فلسطین اعلام کرد که طرح بازسازی غزه که در پی بیش از ١۵ ماه حملات ارتش اسرائیل به ویرانه تبدیل شده است، حدود ۵۳ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
منطقه مسکونی ویران شده پس از حملات اسرائیل / عکس : Reuters
19 فوریه 2025

دولت فلسطین در بیانیه‌ای پس از نشست هفتگی خود در رام‌الله، جزئیات طرح به‌روز شده بازسازی غزه را تشریح کرد.

بر اساس این بیانیه، طرح مذکور در دو مرحله اجرا خواهد شد. هزینه مرحله نخست که شامل اقدامات فوری و اضطراری پس از آتش‌بس است و سه سال به طول خواهد انجامید، حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

هدف این مرحله، تامین خدمات اساسی برای آوارگان فلسطینی، بهبود وضعیت پناهگاه‌های موقت و تقویت تولید اقتصادی در بخش‌های مختلف عنوان شده است.

مرحله دوم که به بازسازی و پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد، به‌زودی آغاز خواهد شد و ممکن است چندین سال به طول بینجامد. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که برای شروع این مرحله حدود ۳۳ میلیارد دلار بودجه نیاز است.

امدادرسانی و چالش‌های پیش‌رو

دولت فلسطین تاکید کرد که هم‌زمان با اجرای طرح بازسازی، فعالیت‌های امدادی همچون ایجاد سرپناه، تامین خدمات ضروری و مقابله با هرگونه طرح جابجایی اجباری باید ادامه یابد.

در همین راستا، وزارتخانه‌های توسعه و کمک‌های مردمی فلسطین اعلام کردند که با همکاری شرکای خود در حال تامین ۱۹ هزار چادر در غزه هستند. همچنین عملیات جابجایی حدود ۴۰ هزار تن آوار و توزیع بسته‌های غذایی به بیش از ۵.۱ میلیون نفر همچنان ادامه دارد.

حمایت بین‌المللی و موضع‌گیری دولت فلسطین

دولت فلسطین اعلام کرد که مصر و سایر کشورهای دوست و عربی تلاش‌های خود را برای حمایت از بازسازی غزه، بدون جابجایی اجباری ساکنان، افزایش داده‌اند.

در همین راستا، محمد مصطفی، نخست‌وزیر فلسطین، در دیدار با هیئتی از پارلمان اروپا تاکید کرد که اولویت کنونی دولت فلسطین در غزه، تامین پناهگاه‌های موقت، بازگرداندن خدمات اساسی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای بازسازی است.

وی همچنین از شدت گرفتن حملات اسرائیل به سرزمین‌های فلسطینی و ایجاد بیش از ۹۰۰ ایست بازرسی در کرانه باختری برای اختلال در حرکت و دسترسی میان مناطق فلسطینی خبر داد. مصطفی همچنین به تداوم جنگ اقتصادی علیه فلسطین و کاهش درآمدهای مالیاتی این کشور اشاره کرد.

لازم به یادآوری است که بیش از ١۵ ماه حملات ارتش اسرائیل، زیرساخت‌های غزه، از‌جمله بیمارستان‌ها و حتی مدارسی که آوارگان در آن‌ها پناه گرفته بودند، در پی حملات اسرائیل نابود شده‌اند.

