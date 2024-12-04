همزمان با صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ژاپن و ترکیه، ولیعهد ژاپن، فومیهیتو و همسر وی، پرنسس کیکو، سهشنبه شب، سوم دسامبر وارد آنکارا شدند. این سفر، اولین بازدید رسمی این زوج سلطنتی از ترکیه است.
زوج سلطنتی ژاپن روز چهارشنبه در ضیافتی که توسط رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه برگزار میشود، حضور خواهند یافت و روز بعد آن در مراسم رسمی سالگرد در استانبول شرکت خواهند کرد. قرار است در این مراسم ولیعهد ژاپن سخنرانی کند.
روابط دوستانه میان دو کشور به دوره حکومت میجی در ژاپن برمیگردد که از ۱۸۶۸ تا ۱۹۱۲ ادامه داشت. شاهزاده و پرنسس کوماتسو در سال ۱۸۹۰ از امپراتوری عثمانی بازدید کردند که در همان سال، حکومت عثمانی به مناسبت این سفر ناو جنگی ارطغرل به ژاپن اهدا کرد.
اما مت ناو جنگی عثمانی پس از برخورد با طوفان در نزدیکی استان واکایاما غرق شد که منجر به کشتهشدن بیش از ۵۰۰ نفر شد.
بازماندگان در ژاپن تحت مراقبت قرار گرفتند و همچنان مراسمات مختلف در هر دو کشور برای گرامیداشت این پیوند تاریخی برگزار میشود.
باوجود وقفههای ایجاد شده در دوران جنگ جهانی دوم، بازدیدهای صورت گرفته از سوی مقامات سلطنتی ژاپن، از جمله شاهزاده میکاسا، روابط دو کشور را تقویت کرد.
همچنین دو کشور در بحرانهای به وجود آمده مثل زلزله ترکیه در سال ۱۹۹۹ و سونامی ژاپن در سال ۲۰۱۱ حمایتهای قابلتوجهی از یکدیگر داشتند.
سفر زوج سلطنتی ژاپن به ترکیه، نشاندهنده پیوند دیرینه و احترام متقابل دو کشور است و تقویت همکاریهای دوجانبه ترکیه و ژاپن را وعده میدهد.