همزمان با صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ژاپن و ترکیه، ولیعهد ژاپن، فومی‌هیتو و همسر وی، پرنسس کیکو، سه‌شنبه شب، سوم دسامبر وارد آنکارا شدند. این سفر، اولین بازدید رسمی این زوج سلطنتی از ترکیه است.

زوج سلطنتی ژاپن روز چهارشنبه در ضیافتی که توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه برگزار می‌شود، حضور خواهند یافت و روز بعد آن در مراسم رسمی سالگرد در استانبول شرکت خواهند کرد. قرار است در این مراسم ولیعهد ژاپن سخنرانی کند.

روابط دوستانه میان دو کشور به دوره حکومت میجی در ژاپن برمی‌گردد که از ۱۸۶۸ تا ۱۹۱۲ ادامه داشت. شاهزاده و پرنسس کوماتسو در سال ۱۸۹۰ از امپراتوری عثمانی بازدید کردند که در همان سال، حکومت عثمانی به مناسبت این سفر ناو جنگی ارطغرل به ژاپن اهدا کرد.

اما مت ناو جنگی عثمانی پس از برخورد با طوفان در نزدیکی استان واکایاما غرق شد که منجر به کشته‌شدن بیش از ۵۰۰ نفر شد.