کادیکوی شبه‌جزیره‌ای بهشتی در ساحل آسیایی استانبول که جایی منحصربه‌فرد است. در استانبولی که هنوز سال ۱۹۰۰ را ندیده بود، کادیکوی با «کالامیش»، «فنرباغچه»، «جاده بوستان»، «سوادیه» و «مودا» یک منطقه رویایی بود. اینجا تا چشم کار می‌کرد زمین‌های خالی و چمنزارهای سبز دیده می‌شد و طبیعت انگار مردم را به ورزش‌کردن تشویق می‌کرد.

با ما همراه باشید تا در این نوشتار سفری به دنیای شگفت‌انگیز تیم فوتبال فنرباغچه داشته باشیم. از ریشه‌های این باشگاه در محله کادیکوی تا افتخارات و دستاوردهای بی‌نظیر آن و از نقش و جایگاه فنرباغچه در ورزش، فرهنگ و هویت ملی ترکیه بگوییم.

فنرباغچه، از جوراب سیاه‌ها تا قناری‌های زرد

در استانبولی که هنوز سال ۱۹۰۰ را ندیده بود، درحالی‌که نور شهر استانبول از دوردست بر فراز دریا سوسو می‌زد و انعکاس آن در آب خیره‌کننده بود، فانوس دریایی فنرباغچه در تاریکی شب چشمک می‌زد و راه را به دریانوردان نشان می‌داد. فانوس دریایی که قرار بود بیش از یک راهنما باشد و به نمادی از باشگاهی پیشرو در ورزش ترکیه تبدیل شود. نوری که از آن ساطع می‌شد، نه‌تنها جزایر و دریای مرمره را روشن می‌کرد، بلکه به سال‌های دور نیز تابیده و نویدبخش طلوعی درخشان در دنیای ورزش ترک‌ها بود.

در اواخر قرن نوزدهم میلادی، جوانان ترک در محله کادیکوی استانبول گرد هم آمدند و با تشکیل تیمی به نام «بلک استوکینگز: جوراب سیاه‌ها» در سال ۱۸۹۹، جرقه‌های تأسیس یکی از مشهورترین باشگاه‌های فوتبال جهان و ترکیه یعنی فنرباغچه را رقم زدند.

این جوانان که شور و اشتیاق فراوانی به فوتبال داشتند، در سال‌های بعد با نام‌های دیگری مانند «باشگاه فوتبال کادیکوی» (۱۹۰۲) و «باشگاه فوتبال فنرباغچه» (۱۹۰۷) به فعالیت خود ادامه دادند. به همین دلیل تاریخ تأسیس رسمی این باشگاه ترک را سال ۱۹۰۷ می‌دانند.

اگرچه به طور رسمی، سال ۱۹۰۷ به‌عنوان تاریخ تأسیس باشگاه شناخته می‌شود، اما ریشه‌های این باشگاه به تلاش‌ها و فداکاری‌های این جوانان در سال ۱۸۹۹ باز می‌گردد. نکته جالب‌توجه این است که بسیاری از اعضای این تیم در هر سه تیم اولیه که ریشه فنرباغچه شناخته می‌شوند حضور داشتند.

در آن دوران، استانبول شاهد تأسیس باشگاه‌های متعددی بود که هر کدام توسط گروه‌های مختلف قومی و مذهبی اداره می‌شدند. «باشگاه فوتبال مودا» (۱۸۹۶)، «باشگاه فوتبال کادیکوی» (۱۸۹۹)، «ایموگن» (۱۹۰۰)، «الپیس» (۱۹۰۰) توسط اتباع یونانی و انگلیسی و «بلک استوکینگز: جوراب سیاه‌ها» (۱۸۹۹)، «بشیکتاش» (۱۹۰۳)، «گالاتاسارای» (۱۹۰۵) و «فنرباغچه» (۱۹۰۷) توسط ترکان عثمانی تاسیس شدند.

در یک روز بهاری، آفتاب قرن بیستم در سال ۱۹۰۷، بر فراز محله فنرباغچه هم تابید و گردهمایی بزرگی از جوانان ترک در این محله صورت گرفت، جوانانی که پیش‌تر «تیم جوراب سیاه‌ها»، «تیم کادیکوی» را نیز بنا نهاده بودند.

نوری‌زاده ضیا (سونگول)، آیت‌الله بی، سامی‌ پاشا‌زاده، بحریه ضابتی نجیب، مهندس آسیف، انور معلم زبان ترکی، حسن‌ دالاکلی، حسین دالاکلی، غالیب کولاکسیزاوغلو، چرکز صبری، خیرالله، حقی،‌حسن سامی و ... از افرادی بودند که در این گردهمایی و تجمع شرکت کردند.

آنها پیراهن‌های راه‌راه زرد و سفیدی که ضیا از انگلیس آورده بود را با شورت‌های لاجوردی پوشیدند و بنیان تیم فنرباغچه را گذاشتند. این باشگاه در مدت کوتاهی جوانان فوتبالیست منطقه را نیز به خود جذب کرد. بااین‌حال باشگاه کنونی فنرباغچه در تلاش است تا بنا به شواهد تاریخی که ارائه شد، تاریخ تأسیس رسمی‌اش را به سال ۱۸۹۹ ببرد.

«نوری‌زاده ضیا بی» که از ثروتمندان آن دوره بود و توانایی تأمین مالی باشگاه را داشت، به‌عنوان اولین رئیس باشگاه انتخاب شد. «آیت‌الله بی» که از کارمندان بانک عثمانی بود، به‌عنوان منشی و «نِجیب بی اوکانر» که افسر نیروی دریایی بود، به‌عنوان کاپیتان و خزانه‌دار انتخاب شدند.

نام محله فنرباغچه استانبول برای این تیم و باشگاه انتخاب شد و از آن زمان تا به امروز با همین نام فعالیت می‌کند.

رنگ‌های باشگاه فنرباغچه که در حال حاضر زرد و لاجوردی هستند، در ابتدا زرد و سفید بودند. دلیل انتخاب این رنگ‌ها، گل‌های بابونه یا پاپاتیا بود که در بهار در چمنزارهای محله فنرباغچه می‌روییدند و نماد صبر، پاکی و غرور بودند.

فانوس دریایی، اولین لوگوی باشگاه فنرباغچه بود که در آن گل‌های نرگس (بابونه یا پاپاتیا) زرد و سفید در اطراف آن حلقه زده بودند. این نماد و رنگ‌ها الهام‌بخش لباس‌های اولیه تیم به رنگ زرد و سفید نیز شده بودند.

یک سال بعد، با تغییر قوانین و رسمی شدن فعالیت تیم‌های فوتبال، تلاش‌هایی برای انتخاب لوگوی رسمی و رنگ‌های دقیق لباس آغاز شد. در سال ۱۹۱۰، حکمت توپوزر رئیس باشگاه شد و تصمیم به ایجاد تغییراتی اساسی در لباس و لوگو گرفت. او، رنگ لباس تیم را به راه‌راه زرد و لاجوردی (آبی تیره) تغییر داد.

حکمت توپوزر معتقد بود آبی تیره سمبل اصالت خانوادگی و زرد هم نماد حسادت سایر رقبا به فنرباغچه است.

حکمت توپوزر خواهان استفاده از رنگ‌های سبز، سفید و قرمز نیز بود. یکی از دوستان توپوزر به نام «توفیق هاکار» که در برلین آلمان زندگی می‌کرد، طرحی را برای لوگو ارائه کرد که تا به امروز به‌عنوان نماد باشگاه فنرباغچه باقی‌مانده است.

این لوگو شامل عناصری مانند دایره سفید (نماد شجاعت و پاکی)، دایره قرمز (نماد عشق و پرچم ترکیه)، قلب زرد و آبی (نماد حسادت رقبا، اصالت و نجابت)، شاخه بلوط سبز (نماد قدرت) و نام و سال تأسیس باشگاه است.

در بخش سفید سال تأسیس باشگاه (۱۹۰۷) و نام کامل باشگاه آورده شده است. بعد از تغییر الفبا، طرح لوگو حفظ شد و فقط نوشته‌ها از رسم‌الخط عربی رسم‌الخط لاتین تبدیل شد. به لطف همین وسواس در انتخاب لوگو، فنرباغچه بیش از یک قرن است که نماد خود را تغییر نداده تا صاحب یکی از قدیمی‌ترین نمادهای فوتبالی در سراسر جهان باشد.

باشگاه فنرباغچه مانند دیگر بزرگان استانبول یعنی گالاتا و بشیکتاش که به «سه بزرگ» معروف‌اند، هیچ‌وقت به دسته‌های پایین سقوط نکرده و در حال حاضر در سوپرلیگ ترکیه رقابت می‌کند. این باشگاه در طول تاریخ خود افتخارات متعددی را کسب کرده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱۹ قهرمانی و ۲۵ نایب‌قهرمانی در سوپرلیگ ترکیه (از سال ۱۹۵۹)، هفت قهرمانی و ۱۱ نایب‌قهرمانی در جام حذفی ترکیه، نه قهرمانی و ۱۰ نایب‌قهرمانی در سوپرجام ترکیه، فنر با کسب ۱۹ قهرمانی در سوپرلیگ ترکیه، ۳ ستاره در لباسش دارد و برای کسب ستاره چهارم به یک قهرمانی دیگر نیاز دارد.

فنرباغچه افتخارات متعدد دیگری مانند شش قهرمانی و یک نایب‌قهرمانی در مسابقات گروه ملی، دو قهرمانی در جام آتاتورک، قهرمانی در مسابقات قهرمانی فوتبال ترکیه(۱۹۴۹)، هشت قهرمانی و هفت نایب‌قهرمانی در جام نخست‌وزیری، شانزده قهرمانی در لیگ استانبول و... نام برد.