این مدل که در مدت کوتاهی به‌طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت، برنامه آمریکایی «چت جی‌پی‌تی» را پشت سر گذاشت و به پرکاربردترین برنامه هوش مصنوعی تبدیل شد.

عرضه مدل هوش مصنوعی کم‌هزینه توسط این شرکت چینی، تردیدهایی درباره سلطه شرکت‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، بر این حوزه ایجاد کرد.

این در حالی است که شرکت‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، میلیاردها دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.