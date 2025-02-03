سیاست
چالش جدید چین برای غرب؛ هواوی و تنسنت مدل دیپ‌سیک را وارد پردازش ابری کردند
هواوی و تنسنت با ادغام مدل کم‌هزینه دیپ‌سیک در پردازش ابری، چالشی جدید برای سلطه غرب بر هوش مصنوعی ایجاد کردند.
لوگوی دیپ‌سیک / عکس: Reuters
3 فوریه 2025

شرکت‌های فناوری چینی هواوی و تنسنت روز یکشنبه دوم فوریه، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که قصد دارند مدل هوش مصنوعی دیپ‌سیک را در سیستم‌های پردازش ابری خود ادغام کنند.

این اقدام پس‌از‌آن صورت گرفت که این مدل کم‌هزینه که با توان محاسباتی محدود اما بهینه‌شده توسعه‌یافته، تاثیر قابل‌توجهی بر صنعتی گذاشت که شرکت‌های آمریکایی با سرمایه‌گذاری‌های کلان بر آن تسلط دارند.

در ۲۰ ژانویه گذشته، شرکت دیپ‌سیک در چین یک مدل هوش مصنوعی را با هزینه‌ای پایین و با استفاده از تعداد کمی تراشه، در مقایسه با سایر شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، راه‌اندازی کرد.

این مدل که در مدت کوتاهی به‌طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت، برنامه آمریکایی «چت جی‌پی‌تی» را پشت سر گذاشت و به پرکاربردترین برنامه هوش مصنوعی تبدیل شد.

عرضه مدل هوش مصنوعی کم‌هزینه توسط این شرکت چینی، تردیدهایی درباره سلطه شرکت‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، بر این حوزه ایجاد کرد.

این در حالی است که شرکت‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، میلیاردها دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

