رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه دوم دسامبر در کنفرانس مطبوعاتی با همتای مونته‌نگرویی خود یاکوف میلاتوییچ به تحولات اخیر سوریه واکنش نشان داد.

اردوغان با اشاره به اهمیت برقراری امنیت، صلح و آرامش از شمال تا جنوب ترکیه، گفت: جنگ روسیه و اوکراین، مونته‌نگرو را نیز مانند ترکیه تحت‌تأثیر قرار داده است. دو کشور از روزهای اول تنش‌ها، طرفین را به برقراری صلحی پایدار و عادلانه دعوت کرده‌اند و در حمله اسرائیل به غزه و لبنان نیز تلاش شده است تا همان موضع همیشگی حفظ شود.

رئیس‌جمهور ترکیه در نشست خبری با یاکوف میلاتوییچ که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا سفر کرده بود، با تأکید بر اینکه برای استقرار امنیت و صلح هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم را انجام داده و خواهیم داد، افزود: به طور صریح از آتش‌بس و تداوم آن در لبنان حمایت کرده‌ایم؛ همچنین خواستار تکرار سریع و آنی این آتش‌بس در غزه نیز هستیم.

اردوغان تصریح کرد: در روزهای اخیر، اتفاقاتی که در کسری از ثانیه در سوریه به وقوع پیوست، از نزدیک پیگیری می‌کنیم. در این روند، هم وزیر امور خارجه و در صورت لزوم، رئیس سازمان اطلاعات جمهوری ترکیه با مخاطبان خود در تماس مستمر هستند.