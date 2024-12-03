ترکیه
اردوغان: از نزدیک پیگیر تحولات سوریه هستیم
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به تحولات سوریه در روزهای اخیر گفت که جمهوری ترکیه مثل سال‌های گذشته بر تعهد خود مبنی بر خاموش کردن شعله‌های آتش در منطقه پایبند هست و در چارچوب اولویت‌های امنیت ملی کشور حرکت خواهد کرد.
رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان / AA
3 دسامبر 2024

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه دوم دسامبر در کنفرانس مطبوعاتی با همتای مونته‌نگرویی خود یاکوف میلاتوییچ به تحولات اخیر سوریه واکنش نشان داد.

اردوغان با اشاره به اهمیت برقراری امنیت، صلح و آرامش از شمال تا جنوب ترکیه، گفت: جنگ روسیه و اوکراین، مونته‌نگرو را نیز مانند ترکیه تحت‌تأثیر قرار داده است. دو کشور از روزهای اول تنش‌ها، طرفین را به برقراری صلحی پایدار و عادلانه دعوت کرده‌اند و در حمله اسرائیل به غزه و لبنان نیز تلاش شده است تا همان موضع همیشگی حفظ شود.

رئیس‌جمهور ترکیه در نشست خبری با یاکوف میلاتوییچ که برای انجام دیدارهای رسمی به آنکارا سفر کرده بود، با تأکید بر اینکه برای استقرار امنیت و صلح هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم را انجام داده و خواهیم داد، افزود: به طور صریح از آتش‌بس و تداوم آن در لبنان حمایت کرده‌ایم؛ همچنین خواستار تکرار سریع و آنی این آتش‌بس در غزه نیز هستیم.

اردوغان تصریح کرد: در روزهای اخیر، اتفاقاتی که در کسری از ثانیه در سوریه به وقوع پیوست، از نزدیک پیگیری می‌کنیم. در این روند، هم وزیر امور خارجه و در صورت لزوم، رئیس سازمان اطلاعات جمهوری ترکیه با مخاطبان خود در تماس مستمر هستند.

آقای اردوغان با تأکید بر اینکه اتفاقات اخیر تأییدی بر تحلیل‌های ترکیه در مورد تحولات منطقه‌ای بوده است، گفت: مدت‌ها پیش در مورد احتمال تأثیرپذیری سوریه از تحولات خاورمیانه هشدار داده بودیم.

وی افزود: در مورد اختلافات داخلی سوریه، مواضع، حساسیت‌ها، اولویت‌ها و پارامترهایی که جمهوری ترکیه از آن دفاع می‌کند، مشخص هستند؛ این اولویت‌ها شامل حفظ تمامیت ارضی و اتحاد ملی سوریه، پایان ناامنی و بی‌ثباتی ۱۳ساله در راستای تحقق خواسته‌های مشروع مردم آن کشور می‌باشند.

رجب طیب اردوغان در پایان گفت: امنیت ملی جمهوری ترکیه ایجاب می‌کند که تحولات سوریه را لحظه‌به‌لحظه تعقیب و تحلیل کرده و در صورت لزوم تدابیر احتیاطی لازم را برای جلوگیری از هرگونه اقدام متفاوتی که به اولویت‌های ترکیه آسیب برساند، اتخاذ کنیم.

