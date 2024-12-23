سیاست
2 دقیقه خواندن
کنسرت یحیی حوا در ادلب؛ مردم سوریه سقوط رژیم اسد را جشن گرفتند
مردم ادلب با حضور در کنسرتی که به همت گروه بشردوستانه «تسکین سوریه» برگزار شد، سقوط رژیم بشار اسد را جشن گرفتند. یحیی حوا، خواننده مشهور سوری در این رویداد به اجرای برنامه پرداخت و شرکت‌کنندگان پرچم‌های انقلاب سوریه را به اهتزاز درآوردند.
کنسرت یحیی حوا در ادلب؛ مردم سوریه سقوط رژیم اسد را جشن گرفتند
شرکت هزاران نفر از مردم ادلب به کنسرت / عکس: AA
23 دسامبر 2024

هزاران نفر از مردم ادلب، در شمال غربی سوریه شب یکشنبه ۲۲ دسامبر، با شرکت در کنسرتی که از سوی گروه بشردوستانه تسکین سوریه (Syria Relief) برگزار شده بود، سقوط رژیم بشار اسد، را جشن گرفتند.

یحیی حوا، خواننده مشهور سوری در این رویداد به اجرای برنامه پرداخت و شرکت‌کنندگان پرچم‌های انقلاب سوریه را به اهتزاز درآوردند.

این کنسرت در شرایطی برگزار شد که زندگی به‌تدریج در مناطق تحت کنترل اداره جدید سوریه به حالت عادی بازمی‌گردد.

کنسرت ادلب پس از برگزاری کنسرت مشابهی در حلب که آن‌هم توسط گروه بشردوستانه «تسکین سوریه» برگزار شده بود، ترتیب یافت. در آن رویداد نیز یحیی حوا برای هزاران نفر به اجرای برنامه پرداخت و شوروشوق زیادی در میان حاضران ایجاد کرد.

مطالب پیشنهادی

درحالی‌که تحولات سیاسی مهمی در سوریه در حال شکل‌گیری است، اداره جدیدی به رهبری احمد الشرع پس از سقوط دمشق و فرار بشار اسد به روسیه در تاریخ ۸ دسامبر، به قدرت رسیده است. این تغییرات نشان‌دهنده گام‌های جدید در مسیر آینده سوریه است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us