هزاران نفر از مردم ادلب، در شمال غربی سوریه شب یکشنبه ۲۲ دسامبر، با شرکت در کنسرتی که از سوی گروه بشردوستانه تسکین سوریه (Syria Relief) برگزار شده بود، سقوط رژیم بشار اسد، را جشن گرفتند.



یحیی حوا، خواننده مشهور سوری در این رویداد به اجرای برنامه پرداخت و شرکت‌کنندگان پرچم‌های انقلاب سوریه را به اهتزاز درآوردند.

این کنسرت در شرایطی برگزار شد که زندگی به‌تدریج در مناطق تحت کنترل اداره جدید سوریه به حالت عادی بازمی‌گردد.



کنسرت ادلب پس از برگزاری کنسرت مشابهی در حلب که آن‌هم توسط گروه بشردوستانه «تسکین سوریه» برگزار شده بود، ترتیب یافت. در آن رویداد نیز یحیی حوا برای هزاران نفر به اجرای برنامه پرداخت و شوروشوق زیادی در میان حاضران ایجاد کرد.