وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه و وزیر اقتصاد قطر روز پنجشنبه بیستم فوریه در استانبول در چارچوب نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور دیدار و گفتوگو کردند. در این نشست، محمد شیمشک وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه و علی بن احمد الکواری وزیر اقتصاد قطر، بر توسعه همکاریهای اقتصادی، افزایش سرمایهگذاریهای مشترک و تقویت تامین مالی پروژههای کلان تاکید کردند. دو کشور با امضای تفاهمنامهای، بر تعمیق روابط اقتصادی و توسعه تجارت توافق کردند.
شیمشک در سخنرانی افتتاحیه این نشست، با اشاره به روابط مستحکم سیاسی میان ترکیه و قطر، از حمایتهای این کشور پس از زلزله فوریه ۲۰۲۳ در جنوب شرقی ترکیه قدردانی کرد. وی تاکید کرد که این گفتوگو با هدف تعمیق روابط دوجانبه و همکاری در زمینههای مختلف ازجمله سرمایهگذاری، تامین مالی صادرات، رشد سبز، تجارت، مسکن و همکاریهای هوانوردی برگزار شده است.
وزیر خزانهداری ترکیه همچنین بر اهمیت همگرایی منطقهای در برابر چالشهای تجارت جهانی تاکید کرد و گفت: ترکیه به لطف توافقنامههای تجارت آزاد با ۵۴ کشور، به بازاری به ارزش ۳۰ تریلیون دلار ازجمله اتحادیه اروپا دسترسی دارد که این امر موجب تقویت تابآوری اقتصادی آن در برابر سیاستهای حمایتی تجاری میشود.
از سوی دیگر، علی بن احمد الکواری با اشاره به مذاکرات سال گذشته در آنکارا، این نشست را گامی در جهت تقویت مشارکت اقتصادی میان دو کشور دانست. وی از رشد قابلتوجه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک سخن گفت و اظهار داشت که همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی، بهویژه از طریق قراردادهای گاز طبیعی مایع (LNG) مانند توافق سال ۲۰۱۵، نقش مهمی در تقویت تعهدات بلندمدت دو کشور داشته است.
الکواری همچنین بر اهمیت مذاکرات توافق تجارت آزاد میان ترکیه و شورای همکاری خلیج (GCC) تاکید کرد و آن را عاملی برای تسهیل تجارت، کاهش موانع تجاری و ایجاد فرصتهای جدید برای فعالان اقتصادی در منطقه دانست. در پایان این نشست، دو طرف تفاهمنامهای برای تقویت همکاریهای متقابل امضا کردند.