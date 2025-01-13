در آخرین به‌روز‌رسانی درباره توافق آتش‌بس در غزه، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که وی با اعزام هیئتی عالی‌رتبه به قطر برای بررسی آخرین تحولات و ادامه مذاکرات موافقت کرده است.

در این بیانیه آمده است: هیئت اعزامی به قطر شامل دیوید بارنئا، رئیس موساد، ران بار، مدیر سازمان اطلاعات داخلی (شین بت)، نیتزان آلون، مسئول ارتش اسرائیل در امور گروگان‌ها و اوفیر فالک، مشاور سیاسی نتانیاهو خواهند بود.

به همین منظور، یک روزنامه اسرائیلی گزارش داد که جزئیات توافق آتش‌بس غزه و تبادل زندانیان میان اسرائیل و حماس تقریبا تکمیل شده است.

روزنامه یدیعوت آحرونوت نیز به نقل از منابع سیاسی اسرائیل گزارش داد که ۹۰ درصد از جزئیات توافق تبادل زندانیان میان اسرائیل و حماس مورد توافق قرار‌گرفته است.

منابع دولتی به این روزنامه اعلام کردند که نقطه اصلی اختلاف بین دو طرف این است که حماس خواستار تضمین‌های لازم است تا اسرائیل فاز دوم توافق را اجرایی کند و آن را با فاز اول مرتبط سازد.