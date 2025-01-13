سیاست
گزارش رسانه‌‌ها: در مورد ۹۰ درصد از جزئیات آتش‌بس در غزه توافق شده است
منابع مختلف از تکمیل ۹۰ درصدی جزئیات توافق تبادل زندانیان میان اسرائیل و حماس خبر می‌دهند، اما اختلافات همچنان بر سر تضمین‌های مرحله دوم توافق وجود دارد.
ساختمان‌های تخریب شده در غزه / عکس: AA
13 ژانویه 2025

در آخرین به‌روز‌رسانی درباره توافق آتش‌بس در غزه، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که وی با اعزام هیئتی عالی‌رتبه به قطر برای بررسی آخرین تحولات و ادامه مذاکرات موافقت کرده است.

در این بیانیه آمده است: هیئت اعزامی به قطر شامل دیوید بارنئا، رئیس موساد، ران بار، مدیر سازمان اطلاعات داخلی (شین بت)، نیتزان آلون، مسئول ارتش اسرائیل در امور گروگان‌ها و اوفیر فالک، مشاور سیاسی نتانیاهو خواهند بود.

به همین منظور، یک روزنامه اسرائیلی گزارش داد که جزئیات توافق آتش‌بس غزه و تبادل زندانیان میان اسرائیل و حماس تقریبا تکمیل شده است.

روزنامه یدیعوت آحرونوت نیز به نقل از منابع سیاسی اسرائیل گزارش داد که ۹۰ درصد از جزئیات توافق تبادل زندانیان میان اسرائیل و حماس مورد توافق قرار‌گرفته است.

منابع دولتی به این روزنامه اعلام کردند که نقطه اصلی اختلاف بین دو طرف این است که حماس خواستار تضمین‌های لازم است تا اسرائیل فاز دوم توافق را اجرایی کند و آن را با فاز اول مرتبط سازد.

این روزنامه اضافه کرد: حماس نگران است که نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو پس از تکمیل فاز اول توافق، جنگ را از سر بگیرد.

همچنین به این نکته اشاره کرد که به دلیل پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس، استیو ویتکاف، نماینده دونالد ترامپ روز شنبه، ۱۱ ژانویه، بدون اطلاع قبلی به اسرائیل سفر و با نتانیاهو دیدار کرد.

یدیعوت آحرونوت در گزارش خود افزود: تمامی طرف‌ها هدف دارند تا قبل از ورود ترامپ به دفتر ریاست‌جمهوری در ۲۰ ژانویه به توافق دست یابند.

تمامی این نکات در شرایطی به مسئله روز تبدیل شده است که ماه‌ها تلاش‌های میانجی‌گری توسط ایالات متحده، مصر و قطر برای دستیابی به آتش‌بس در غزه، تا به امروز به دلیل امتناع نتانیاهو از متوقف کردن نسل‌کشی اسرائیل در غزه شکست خورده است.

