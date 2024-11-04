جمهوری ترکیه هدفگذاری کرده است تا سال ۲۰۲۸ درآمد خود از گردشگری پزشکی را به ۷ میلیارد دلار برساند و در این راستا برنامههای متعددی را دنبال میکند.
فاتح اوزر، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان خدمات (HİB) ترکیه، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳، گردشگران پزشکی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار در این کشور هزینه کردهاند. وی افزود که ترکیه برای سال ۲۰۲۸ هدف صادراتی ۲۰۰ میلیارد دلار را تعیین کرده و از این مقدار، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از بخش گردشگری تأمین خواهد شد که تقریباً ۷ میلیارد دلار آن مربوط به گردشگری پزشکی خواهد بود.
ترکیه بهعنوان یکی از مراکز مهم درمانی در گردشگری پزشکی شناخته میشود و در درمانهای جدی مانند سرطان جایگاه ویژهای دارد. نمایشگاه گردشگری استانبول با هدف گرد همآوری فعالان صنعت توریسم پزشکی از ترکیه و دیگر کشورها برگزار شد. در این نمایشگاه، اتحادیه صادرکنندگان خدمات به معرفی خدمات خود در زمینه گردشگری پزشکی و تبیین اهمیت آن در اقتصاد ترکیه پرداخت. طبق آمارها، حدود ۱.۴ میلیون بیمار خارجی در سال ۲۰۲۳ به ترکیه سفر کردهاند و پیشبینی میشود که این تعداد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد.
برای تحقق این هدف در حوزه گردشگری پزشکی، HİB با همکاری وزارت تجارت، پرتال «Heal in Turkey» را راهاندازی کرده است. این پرتال خدمات درمانی ترکیه را معرفی کرده و اطلاعات جامع و دقیقی در خصوص خدمات بهداشتی ارائه میدهد.
در حمایت از بیماران خارجی، وزارت تجارت نیز برنامهای برای بیمههای سلامت و محافظت از عوارض احتمالی درمانهای پزشکی در نظر گرفته است که به بیماران کمک میکند تا از مشکلات درمانی در سفر به ترکیه محافظت شوند.
اتحادیه HİB در سالهای اخیر با برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزه توریسم پزشکی، نظرات و تجربیات فعالان این حوزه را جمعآوری کرده و بر اساس آن راهبردهای جدیدی برای تقویت گردشگری پزشکی تدوین کرده است. به گفته اعضای هیئتمدیره HİB، زیرساختهای درمانی و بهداشتی ترکیه به طور مداوم در حال بهبود است که این امر به جذب بیشتر بیماران خارجی کمک میکند.
وزارت تجارت ترکیه بر اهمیت صادرات خدمات تأکید دارد و آمارها نشان میدهد که توریسم پزشکی بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی صادرات خدمات در ترکیه، رشد قابلتوجهی داشته است. در ششماهه اول سال ۲۰۲۳، صادرات خدمات گردشگری به ۲۵.۴ میلیارد دلار رسید و در همان دوره در سال ۲۰۲۴ به ۲۸.۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این روند نشان میدهد که ترکیه به اهداف خود در زمینه گردشگری پزشکی و خدمات درمانی نزدیک میشود.
همچنین برنامههایی برای همکاری با خطوط هوایی و هتلها برای تسهیل سفر بیماران و ارائه خدمات مطلوبتر در حال اجراست. این اقدامات به تقویت توریسم پزشکی و ایجاد تجربهای مثبت برای بازدیدکنندگان کمک خواهد کرد.