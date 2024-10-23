سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در دور پنجم سفرهای منطقه‌ای خود، روز سه‌شنبه ۲۲ اکتبر به کویت سفر کرد. در این سفر یک‌روزه، وی با شیخ صباح الخالد الحمد الصباح، ولیعهد کویت، درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد.

عراقچی در جمع خبرنگاران در کویت در پاسخ به سؤالی درباره پیام شفاف ایران به رهبران کشورهای حوزه خلیج و پیامی که قرار است در دیدار با امیر کویت اعلام کنید چیست، گفت: پیام ما کاملاً شفاف و روشن است و این‌جا هم اعلام کردم اسرائیل به دنبال گسترش جنگ به منطقه است و باید جلوی این فاجعه را بگیریم.

در این سفر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، و محمد علی‌بک، دستیار وزیر، وزیر امور خارجه ایران را همراهی کردند. عراقچی همچنین پیام مسعود پزشکیان را به ولیعهد کویت تحویل داد.

ولیعهد کویت در این دیدار بر اراده کشورش برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قلمرو زمینی، دریایی یا هوایی کویت به‌منظور آسیب‌زدن به کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: کویت هرگونه ناامنی و تنش در منطقه را به ضرر همه کشورهای منطقه می‌داند و از تمامی ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی استفاده خواهد کرد.