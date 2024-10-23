سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در دور پنجم سفرهای منطقهای خود، روز سهشنبه ۲۲ اکتبر به کویت سفر کرد. در این سفر یکروزه، وی با شیخ صباح الخالد الحمد الصباح، ولیعهد کویت، درباره مسائل منطقهای گفتگو کرد.
عراقچی در جمع خبرنگاران در کویت در پاسخ به سؤالی درباره پیام شفاف ایران به رهبران کشورهای حوزه خلیج و پیامی که قرار است در دیدار با امیر کویت اعلام کنید چیست، گفت: پیام ما کاملاً شفاف و روشن است و اینجا هم اعلام کردم اسرائیل به دنبال گسترش جنگ به منطقه است و باید جلوی این فاجعه را بگیریم.
در این سفر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، و محمد علیبک، دستیار وزیر، وزیر امور خارجه ایران را همراهی کردند. عراقچی همچنین پیام مسعود پزشکیان را به ولیعهد کویت تحویل داد.
ولیعهد کویت در این دیدار بر اراده کشورش برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قلمرو زمینی، دریایی یا هوایی کویت بهمنظور آسیبزدن به کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: کویت هرگونه ناامنی و تنش در منطقه را به ضرر همه کشورهای منطقه میداند و از تمامی ظرفیتهای خود برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی استفاده خواهد کرد.
عراقچی در دیدار جداگانهای با همتای کویتی خود، عبدالله علی الیحیا، مواضع ایران درباره ضرورت اقدام عاجل برای کاهش درد و رنج مردم بیپناه غزه و لبنان و افزایش کمکهای فوری بشردوستانه به آوارگان را تشریح کرد. او راهحل ریشهای بحران را توقف فوری حملات نظامی اسرائیل دانست و مسئولیت حامیان مالی و پشتیبانان تسلیحاتی اسرائیل، بهویژه آمریکا، را در این زمینه یادآوری کرد.
عراقچی روز گذشته در سفری کوتاه به منامه، پایتخت بحرین، با پادشاه و وزیر خارجه این کشور درباره اوضاع جاری در منطقه و تلاشها برای توقف رفتارهای اسرائیل در غزه و لبنان گفتگو کرده بود.
لازم به ذکر است که لبنان، سوریه، عربستان سعودی، قطر، عراق، عمان، اردن، مصر و ترکیه نیز از مقاصد سفرهای قبلی عراقچی به منطقه بودند.