سیاست
2 دقیقه خواندن
ارتش ملی سوریه مرکز شهر تل‌رفعت را از دست گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد کرد
ارتش ملی سوریه در عملیات طلوع آزادی علیه گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ، کنترل کامل مرکز شهرستان تل‌رفعت را به دست گرفته و در حال پیشروی در مناطق اطراف این شهر است.
ارتش ملی سوریه مرکز شهر تل‌رفعت را از دست گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد کرد
نیروهای ارتش ملی سوریه / AA
4 مارس 2025

ارتش ملی سوریه با اجرای عملیات «طلوع آزادی» مرکز شهرستان تل‌رفعت را از وجود گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ پاکسازی کرد و به پیشروی در مناطق اطراف این شهر ادامه می‌دهد.

تل‌رفعت که در فاصله ۱۸ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد و به مدت ۸ سال تحت اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ بود، در پی عملیات طلوع آزادی پاکسازی شد.

تحولات جدید در شمال سوریه

بر اساس گزارش منابع امنیتی، در پی درگیری‌های اخیر در ادلب، گروه‌های مسلح مخالف رژیم توانستند بخش‌هایی از حلب را که تحت کنترل نیروهای رژیم اسد بود، تصرف کنند و فصل جدیدی از تحولات در این منطقه آغاز شد.

منابع امنیتی اعلام کردند که ارتش ملی سوریه برای مقابله با طرح گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در ایجاد کریدور تروریستی میان تل‌رفعت و شمال شرق سوریه، عملیات «طلوع آزادی» را آغاز کرده است.

مطالب پیشنهادی

اشغال تل‌رفعت در سال ۲۰۱۶ توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ

در فوریه ۲۰۱۶، تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ با پشتیبانی هوایی روسیه، تل‌رفعت و مناطق اطراف آن را به تصرف خود درآوردند.

این گروه تروریستی حدود ۲۵۰ هزار غیرنظامی را از تل‌رفعت و مناطق اطراف آن آواره کرده و آن‌ها را مجبور به پناه‌بردن به نزدیکی مرز ترکیه کرد.

پ.ک.ک/ی.پ.گ از این مناطق برای حمله به نیروهای امنیتی ترکیه و مخالفان مسلح مستقر در مناطق آزادشده عملیاتی "سپر فرات" و "شاخه زیتون" استفاده می‌کرد.

این گروه تروریستی، با حمایت رژیم بشار اسد و حامیانش تلاش کرد کنترل خود را بر این منطقه حفظ کند. اما پس از ورود گروه‌های مسلح مخالف به مرکز شهر حلب در ۲۹ نوامبر، نیروهای رژیم از تل‌رفعت عقب‌نشینی کردند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us