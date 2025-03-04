ارتش ملی سوریه با اجرای عملیات «طلوع آزادی» مرکز شهرستان تلرفعت را از وجود گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ پاکسازی کرد و به پیشروی در مناطق اطراف این شهر ادامه میدهد.
تلرفعت که در فاصله ۱۸ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد و به مدت ۸ سال تحت اشغال تروریستهای پ.ک.ک/ی.پ.گ بود، در پی عملیات طلوع آزادی پاکسازی شد.
تحولات جدید در شمال سوریه
بر اساس گزارش منابع امنیتی، در پی درگیریهای اخیر در ادلب، گروههای مسلح مخالف رژیم توانستند بخشهایی از حلب را که تحت کنترل نیروهای رژیم اسد بود، تصرف کنند و فصل جدیدی از تحولات در این منطقه آغاز شد.
منابع امنیتی اعلام کردند که ارتش ملی سوریه برای مقابله با طرح گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در ایجاد کریدور تروریستی میان تلرفعت و شمال شرق سوریه، عملیات «طلوع آزادی» را آغاز کرده است.
اشغال تلرفعت در سال ۲۰۱۶ توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ
در فوریه ۲۰۱۶، تروریستهای پ.ک.ک/ی.پ.گ با پشتیبانی هوایی روسیه، تلرفعت و مناطق اطراف آن را به تصرف خود درآوردند.
این گروه تروریستی حدود ۲۵۰ هزار غیرنظامی را از تلرفعت و مناطق اطراف آن آواره کرده و آنها را مجبور به پناهبردن به نزدیکی مرز ترکیه کرد.
پ.ک.ک/ی.پ.گ از این مناطق برای حمله به نیروهای امنیتی ترکیه و مخالفان مسلح مستقر در مناطق آزادشده عملیاتی "سپر فرات" و "شاخه زیتون" استفاده میکرد.
این گروه تروریستی، با حمایت رژیم بشار اسد و حامیانش تلاش کرد کنترل خود را بر این منطقه حفظ کند. اما پس از ورود گروههای مسلح مخالف به مرکز شهر حلب در ۲۹ نوامبر، نیروهای رژیم از تلرفعت عقبنشینی کردند.