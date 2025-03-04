اشغال تل‌رفعت در سال ۲۰۱۶ توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ

در فوریه ۲۰۱۶، تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ با پشتیبانی هوایی روسیه، تل‌رفعت و مناطق اطراف آن را به تصرف خود درآوردند.

این گروه تروریستی حدود ۲۵۰ هزار غیرنظامی را از تل‌رفعت و مناطق اطراف آن آواره کرده و آن‌ها را مجبور به پناه‌بردن به نزدیکی مرز ترکیه کرد.

پ.ک.ک/ی.پ.گ از این مناطق برای حمله به نیروهای امنیتی ترکیه و مخالفان مسلح مستقر در مناطق آزادشده عملیاتی "سپر فرات" و "شاخه زیتون" استفاده می‌کرد.

این گروه تروریستی، با حمایت رژیم بشار اسد و حامیانش تلاش کرد کنترل خود را بر این منطقه حفظ کند. اما پس از ورود گروه‌های مسلح مخالف به مرکز شهر حلب در ۲۹ نوامبر، نیروهای رژیم از تل‌رفعت عقب‌نشینی کردند.