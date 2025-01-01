روز سهشنبه، ۳۱ دسامبر، در آخرین روز سال نو میلادی، جشنهای شب سال نو در پایتخت استکهلم، به حمایت از مردم فلسطین لغو شدند و شهروندان سوئدی همبستگی خود را با مردم غزه که از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تحت حملات بیامان اسرائیل قرار دارند، نشان دادند.
باوجود سرمای شدید و برودت هوا، عصر روز سهشنبه، تجمع اعتراضی در میدان سیگلیس تورغ، به فراخوان چندین سازمان غیردولتی، برگزار شد. این تجمع به حمایت از غزه و اعتراض به جنایات اسرائیل اختصاص داشت.
در بیانیهای که در این تجمع صادر شد، تجمعکنندگان تأکید کردند که به اعتراض به کشتار کودکان، زنان و روزنامهنگاران در غزه، از برگزاری جشن سال نو میلادی خودداری خواهند کرد.
معترضان با دستنوشتههایی نظیر «فلسطین آزاد، غزه آزاد»، «ایستادگی در برابر نسلکشی» و «تحریم اسرائیل»، و همچنین با شعارهایی علیه جنایات اسرائیل، به سمت پارلمان سوئد حرکت کردند و خواستار پایان اشغالگری در غزه شدند.
آنها همچنین نارضایتی خود را از حمایت سوئد و ایالات متحده از اسرائیل ابراز کردند و به همدستی این دو کشور در جنایاتی که اسرائیل مرتکب میشود، اشاره کردند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل به غزه با سکوت همپیمانان این کشور آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار کشته و زخمی برجای گذاشته است که اکثراً شامل کودکان و زنان میشود. همچنین، بیش از ۱۱ هزار نفر در این درگیریها مفقود شدهاند.
غزه هماکنون در شرایط بحرانی قرار دارد؛ جایی که ویرانی عظیم و قحطی در آن حاکم است و این وضعیت یکی از بدترین فاجعههای انسانی در سطح جهانی به شمار میرود.
بااینحال، اسرائیل به حملات خود ادامه میدهد و علیرغم دو حکم دستگیری که دیوان کیفری بینالمللی در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، صادر کرده است، همچنان به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه ادامه میدهد.