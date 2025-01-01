روز سه‌شنبه، ۳۱ دسامبر، در آخرین روز سال نو میلادی، جشن‌های شب سال نو در پایتخت استکهلم، به حمایت از مردم فلسطین لغو شدند و شهروندان سوئدی همبستگی خود را با مردم غزه که از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تحت حملات بی‌امان اسرائیل قرار دارند، نشان دادند.

باوجود سرمای شدید و برودت هوا، عصر روز سه‌شنبه، تجمع اعتراضی در میدان سیگلیس تورغ، به فراخوان چندین سازمان غیردولتی، برگزار شد. این تجمع به حمایت از غزه و اعتراض به جنایات اسرائیل اختصاص داشت.

در بیانیه‌ای که در این تجمع صادر شد، تجمع‌کنندگان تأکید کردند که به اعتراض به کشتار کودکان، زنان و روزنامه‌نگاران در غزه، از برگزاری جشن سال نو میلادی خودداری خواهند کرد.

معترضان با دست‌نوشته‌هایی نظیر «فلسطین آزاد، غزه آزاد»، «ایستادگی در برابر نسل‌کشی» و «تحریم اسرائیل»، و همچنین با شعارهایی علیه جنایات اسرائیل، به سمت پارلمان سوئد حرکت کردند و خواستار پایان اشغالگری در غزه شدند.