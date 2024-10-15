ارتش اسرائیل با گسترش حملات خود در لبنان، روز ۱۴ اکتبر به نواحی شمالی این کشور هجوم برد و طی یک حمله هوایی به شهر مسیحی‌نشین آیطو، یک خانه مسکونی را که به آوارگان جنگی اجاره داده شده بود، هدف قرار داد.

به گفته جوزف طراد، شهردار آیطو، و بنا به اعلام وزارت بهداشت لبنان، در این حمله ۲۱ نفر کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

بلافاصله پس از این حمله هوایی، نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند تا مجروحین را از میان آوار بیرون بکشند. در محل حادثه نیز چندین خودرو در آتش سوختند.

این حمله در حالی انجام شد که تنش‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله شدت گرفته است و اسرائیل به طور مداوم مواضع نیروهای لبنان را بمباران می‌کند. در همین حال، بسیاری از غیرنظامیان لبنانی، به‌ویژه در مناطق جنوبی، برای فرار از حملات اسرائیل، خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش روزانه دولت لبنان، طی یک سال گذشته حداقل ۲۳۰۹ نفر در لبنان بر اثر حملات اسرائیل کشته شده‌اند که بیشتر این تلفات از اواخر سپتامبر رخ داده است، زمانی که اسرائیل عملیات نظامی خود را گسترش داد. این آمار تفکیکی بین غیرنظامیان و مبارزان قائل نشده است.