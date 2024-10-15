ارتش اسرائیل با گسترش حملات خود در لبنان، روز ۱۴ اکتبر به نواحی شمالی این کشور هجوم برد و طی یک حمله هوایی به شهر مسیحینشین آیطو، یک خانه مسکونی را که به آوارگان جنگی اجاره داده شده بود، هدف قرار داد.
به گفته جوزف طراد، شهردار آیطو، و بنا به اعلام وزارت بهداشت لبنان، در این حمله ۲۱ نفر کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.
بلافاصله پس از این حمله هوایی، نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند تا مجروحین را از میان آوار بیرون بکشند. در محل حادثه نیز چندین خودرو در آتش سوختند.
این حمله در حالی انجام شد که تنشها بین اسرائیل و حزبالله شدت گرفته است و اسرائیل به طور مداوم مواضع نیروهای لبنان را بمباران میکند. در همین حال، بسیاری از غیرنظامیان لبنانی، بهویژه در مناطق جنوبی، برای فرار از حملات اسرائیل، خانههای خود را ترک کردهاند.
بر اساس آخرین گزارش روزانه دولت لبنان، طی یک سال گذشته حداقل ۲۳۰۹ نفر در لبنان بر اثر حملات اسرائیل کشته شدهاند که بیشتر این تلفات از اواخر سپتامبر رخ داده است، زمانی که اسرائیل عملیات نظامی خود را گسترش داد. این آمار تفکیکی بین غیرنظامیان و مبارزان قائل نشده است.
حمله به آیطو و کشتار غیرنظامیان، از جمله خانوادههای مسیحی، نگرانیهای بینالمللی را افزایش داده است. اسرائیل ادعا میکند که این حملات با هدف تضعیف نیروهای حزبالله و زیرساختهای نظامی آن انجام میشود، اما تلفات غیرنظامیان و تخریب خانهها و تأسیسات غیرنظامی با محکومیت شدید محافل بینالمللی مواجه شده است. به گفته کارشناسان، این حمله ممکن است نشانگر تغییر در استراتژی اسرائیل باشد و هدفگیری مناطق جدیدی در شمال لبنان را شامل شود.
تا کنون تمرکز اصلی عملیات نظامی اسرائیل در لبنان بر مناطق جنوبی، دره بقاع در شرق، و حومه بیروت بوده است. اسرائیل همچنین به ساکنان ۲۵ روستای جنوبی هشدار داده است که به مناطق شمالی رودخانه عاوالی، حدود ۶۰ کیلومتری مرز اسرائیل، نقل مکان کنند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در بازدید از یک پایگاه نظامی در مرکز اسرائیل که طی حملات ۱۳ اکتبر حزبالله چهار سرباز آن کشته شدند، اعلام کرد که اسرائیل به حملات خود در تمامی نقاط لبنان، از جمله بیروت، علیه گروههای مورد حمایت ایران ادامه خواهد داد.
اسرائیل مدعی است که هدف از عملیاتش در لبنان، تأمین امنیت بازگشت دهها هزار نفری است که به دلیل درگیریها، از خانههای خود در شمال اسرائیل آواره شدهاند.