صبح روز یکشنبه، ۲۲ دسامبر، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه با حضور در دمشق، پایتخت سوریه، با احمد الشرع، رهبر اداره جدید این کشور دیدار و گفتگو کرد.

لازم به ذکر است، چند روز پیش، رجب طیب اردوغان در مصاحبه خود با خبرنگاران در هواپیما، هنگام بازگشت از اجلاس سران گروه دی-۸ در قاهره به سوال خبرنگاران در مورد سوریه، از حضور وزیر امور خارجه ترکیه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اشاره داشت: به زودی وزیر امور خارجه‌مان، ان‌شاءالله به آنجا (سوریه) خواهد رفت. آنها سازوکار جدید را با هم شکل خواهند داد.