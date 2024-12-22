سیاست
دیدار هاکان فیدان با احمد الشرع در دمشق
وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، هاکان فیدان، با احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در دمشق، پایتخت سوریه، با احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، دیدار کرد / عکس: AA
22 دسامبر 2024

صبح روز یکشنبه، ۲۲ دسامبر، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه با حضور در دمشق، پایتخت سوریه، با احمد الشرع، رهبر اداره جدید این کشور دیدار و گفتگو کرد.

لازم به ذکر است، چند روز پیش، رجب طیب اردوغان در مصاحبه خود با خبرنگاران در هواپیما، هنگام بازگشت از اجلاس سران گروه دی-۸ در قاهره به سوال خبرنگاران در مورد سوریه، از حضور وزیر امور خارجه ترکیه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اشاره داشت: به زودی وزیر امور خارجه‌مان، ان‌شاءالله به آنجا (سوریه) خواهد رفت. آنها سازوکار جدید را با هم شکل خواهند داد.

اردوغان با اشاره به سفر هاکان فیدان افزود: برادران‌مان در سوریه درباره آینده خود تصمیم خواهند گرفت؛ ما سعی خواهیم کرد در ساختار دولت به آنها کمک کنیم.

در نهایت سفر مورد انتظار، امروز به وقوع پیوست و هاکان فیدان با سفر به پایتخت سوریه، با احمد الشرع دیدار و گفتگو کرد.

