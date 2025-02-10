وزارت خارجه فلسطین در بیانیه‌ای کتبی نسبت به تلاش‌های اسرائیل برای تغییر نام کرانه باختری به «یهودا و سامره» واکنش نشان داد.

این وزارت خارجه با محکوم کردن طرح اسرائیل برای تغییر نام کرانه باختری، این اقدام را گامی خطرناک در جهت تشدید تنش‌ها و تلاشی برای الحاق غیرقانونی منطقه دانست و خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن این تغییرات و جلوگیری از نقض قوانین بین‌المللی شد.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل با تغییر نام کرانه باختری به «یهودا و سامره»، قصد الحاق آن را دارد. این لایحه و سایر اقدامات اشغالگرانه، هیچ‌گونه حقی برای اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد نمی‌کند و از نظر حقوقی باطل و غیرقانونی است؛ همچنین نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار می‌رود. این اقدامات همچنین تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان محسوب می‌شود.