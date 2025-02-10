سیاست
2 دقیقه خواندن
فلسطین: تغییر نام کرانه باختری به «یهودا و سامره» تنشی خطرناک است
فلسطین تغییر نام کرانه باختری را گامی خطرناک در جهت تشدید تنش‌ها و نقض قوانین بین‌المللی دانست و آن را تلاش اسرائیل برای الحاق این منطقه اعلام کرد.
خودرو‌های نظامی اسرائیل در کرانه باختری / عکس : AA
10 فوریه 2025

وزارت خارجه فلسطین در بیانیه‌ای کتبی نسبت به تلاش‌های اسرائیل برای تغییر نام کرانه باختری به «یهودا و سامره» واکنش نشان داد.

این وزارت خارجه با محکوم کردن طرح اسرائیل برای تغییر نام کرانه باختری، این اقدام را گامی خطرناک در جهت تشدید تنش‌ها و تلاشی برای الحاق غیرقانونی منطقه دانست و خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن این تغییرات و جلوگیری از نقض قوانین بین‌المللی شد.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل با تغییر نام کرانه باختری به «یهودا و سامره»، قصد الحاق آن را دارد. این لایحه و سایر اقدامات اشغالگرانه، هیچ‌گونه حقی برای اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد نمی‌کند و از نظر حقوقی باطل و غیرقانونی است؛ همچنین نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار می‌رود. این اقدامات همچنین تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان محسوب می‌شود.

وزارت خارجه فلسطین خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن تلاش‌های اسرائیل در تغییر واقعیت‌های سیاسی، حقوقی و جغرافیایی دولت فلسطین شد.

بر اساس گزارش تلویزیون رسمی اسرائیل (کان)، این لایحه روز چهارشنبه ۱۲ فوریه در نشست عمومی پارلمان به رای گذاشته خواهد شد.

در‌حالی‌که لایحه این تغییر نام در پارلمان اسرائیل به رای گذاشته خواهد شد، فلسطینی‌ها و گروه‌های چپ‌گرای اسرائیلی نسبت به این اقدام و تلاش برای تحمیل قوانین اسرائیل بر کرانه باختری هشدار داده‌اند.

