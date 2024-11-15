چهل و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول به همت شرکت نمایشگاهی تویاپ (TÜYAP) و با همکاری انجمن ناشران ترکیه، موفق به جذب ۵۱۰ هزار و ۸۱۵ بازدیدکننده علاقه‌مند به کتاب و مطالعه شد.

این نمایشگاه که از تاریخ ۲ تا ۱۰ نوامبر در مجتمع نمایشگاهی تویاپ استانبول برگزار شد، میزبان برنامه‌های متنوعی از جمله مصاحبه‌های تخصصی، جلسات امضا، نشست‌های علمی و پانل‌های گفت‌وگو، فعالیت‌های ویژه کودکان، کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های تبلیغاتی و مراسم اعطای جوایز بود.

آذربایجان به‌عنوان مهمان افتخاری این دوره از نمایشگاه معرفی شد و یالواچ اورال، نویسنده برجسته ادبیات کودک و نوجوان، به‌عنوان نویسنده افتخاری این رویداد انتخاب شد.