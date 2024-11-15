فرهنگ و هنر
برگزاری چهل و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول
چهل و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول در مجتمع نمایشگاهی تویاپ برگزار شد و از ۵۱۰ هزار و ۸۱۵ علاقه‌مند به کتاب و مطالعه میزبانی کرد.
15 نوامبر 2024

چهل و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول به همت شرکت نمایشگاهی تویاپ (TÜYAP) و با همکاری انجمن ناشران ترکیه، موفق به جذب ۵۱۰ هزار و ۸۱۵ بازدیدکننده علاقه‌مند به کتاب و مطالعه شد.

این نمایشگاه که از تاریخ ۲ تا ۱۰ نوامبر در مجتمع نمایشگاهی تویاپ استانبول برگزار شد، میزبان برنامه‌های متنوعی از جمله مصاحبه‌های تخصصی، جلسات امضا، نشست‌های علمی و پانل‌های گفت‌وگو، فعالیت‌های ویژه کودکان، کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های تبلیغاتی و مراسم اعطای جوایز بود.

آذربایجان به‌عنوان مهمان افتخاری این دوره از نمایشگاه معرفی شد و یالواچ اورال، نویسنده برجسته ادبیات کودک و نوجوان، به‌عنوان نویسنده افتخاری این رویداد انتخاب شد.

موضوع‌ محوری نمایشگاه امسال «کودکی جشن است!» تعیین شده بود که نشان‌دهنده توجه ویژه به اهمیت کودکان در حوزه کتاب و ادبیات بود.

برنامه‌های امضای کتاب با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه بود که صف‌های طولانی علاقه‌مندان برای ملاقات با نویسندگان و دریافت امضا از آنها این موضوع را به‌خوبی نشان می‌داد. در مجموع، این رویداد شامل ۵۰۲ برنامه فرهنگی و بیش از ۳,۰۰۰ جلسه امضای کتاب بود.

