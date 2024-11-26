آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا) با انتشار بیانیهای در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی عمیق خود را نسبت به شرایط وخیم انسانی در نوار غزه ابراز کرد.
لوئیز واتریج، مسئول ارشد ارتباطات این آژانس در این راستا اعلام کرد که مردم غزه در شرایطی دشوار بدون پناهگاه به سر میبرند و به غذا و آب پاک دسترسی ندارند.
وی افزود: مردم برای بهدستآوردن یک لقمه نان تلاش میکنند. قیمت یک کیسه آرد که پیش از حملات اسرائیل ۱۶ دلار بود، اکنون به ۲۰۰ دلار رسیده است.
واتریج همچنین تأکید کرد که حملات و بمبارانهای بیوقفه ارتش اسرائیل وضعیت را هر روز و حتی هر ساعت بدتر میکند و چالشهای بزرگی را برای مردم منطقه به وجود آورده است.
حملات ماه اکتبر و تشدید تنشها
گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملاتی را به اسرائیل انجام دادند و این اقدام را پاسخی به نقضهای مداوم علیه فلسطینیان و مقدسات اسلامی، بهویژه مسجدالاقصی، اعلام کردند.
در پی این حملات، اسرائیل اعلام کرد که هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان این کشور کشته و ۵ هزار و ۱۳۲ نفر دیگر زخمی شدهاند. از سوی دیگر، از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در ۷ اکتبر، ۴۴ هزار و ۲۱۱ فلسطینی از جمله ۱۷ هزار و ۴۹۲ کودک و ۱۱ هزار و ۹۷۹ زن کشته شدهاند و تعداد مجروحان به ۱۰۴ هزا ر و ۵۶۷ نفر رسیده است.
تخریب زیرساختها و بحران انسانی
گزارشها حاکی از آن است که هزاران فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل همچنان زیر آوار ماندهاند. حملات اسرائیل بیمارستانها و مراکز آموزشی که بهعنوان پناهگاه استفاده میشدند را هدف قرار داده و بخش قابلتوجهی از زیرساختهای غیرنظامی تخریب شده است.
بنابه اعلام ارتش اسرائیل از آغاز حملات این کشور به غزه در ۷ اکتبر تاکنون، ۸۰۴ نفر از سربازانش کشته شدهاند که ۳۷۸ نفر از آنها در جریان حملات زمینی جان باختهاند.
آتشبس موقت و آزادی زندانیان
در جریان توقف موقت درگیریها از ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ که ابتدا برای چهار روز برنامهریزی شده بود و سپس سه روز دیگر تمدید شد، ۸۱ اسرائیلی و ۲۴۰ فلسطینی زندانی بهصورت متقابل آزاد شدند. بااینحال، اسرائیل همچنان هزاران فلسطینی را در بازداشت نگه داشته است.
وضعیت در کرانه باختری و قدس شرقی
در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی نیز از ۷ اکتبر تاکنون، در حملات سربازان اسرائیلی و شهرکنشینان یهودی به فلسطینیان، ۷۹۴ نفر از جمله ۱۶۷ کودک جان خود را از دست دادهاند.