منطقه‌
3 min read
هشدار اونروا درباره بحران انسانی در غزه؛ وضعیت از هر زمانی بدتر است
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک اعلام کرد که مردم نوار غزه در شرایطی بدون سرپناه زندگی می‌کنند و به غذای کافی و آب سالم دسترسی ندارند.
هشدار اونروا درباره بحران انسانی در غزه؛ وضعیت از هر زمانی بدتر است
26 نوامبر 2024

 آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا) با انتشار بیانیه‌ای در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی عمیق خود را نسبت به شرایط وخیم انسانی در نوار غزه ابراز کرد.

 لوئیز واتریج، مسئول ارشد ارتباطات این آژانس در این راستا اعلام کرد که مردم غزه در شرایطی دشوار بدون پناهگاه به سر می‌برند و به غذا و آب پاک دسترسی ندارند.

 وی افزود: مردم برای به‌دست‌آوردن یک لقمه نان تلاش می‌کنند. قیمت یک کیسه آرد که پیش از حملات اسرائیل ۱۶ دلار بود، اکنون به ۲۰۰ دلار رسیده است.

 واتریج همچنین تأکید کرد که حملات و بمباران‌های بی‌وقفه ارتش اسرائیل وضعیت را هر روز و حتی هر ساعت بدتر می‌کند و چالش‌های بزرگی را برای مردم منطقه به وجود آورده است.

 حملات ماه اکتبر و تشدید تنش‌ها

 گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملاتی را به اسرائیل انجام دادند و این اقدام را پاسخی به نقض‌های مداوم علیه فلسطینیان و مقدسات اسلامی، به‌ویژه مسجدالاقصی، اعلام کردند.

 در پی این حملات، اسرائیل اعلام کرد که هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان این کشور کشته و ۵ هزار و ۱۳۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند. از سوی دیگر، از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در ۷ اکتبر، ۴۴ هزار و ۲۱۱ فلسطینی از جمله ۱۷ هزار و ۴۹۲ کودک و ۱۱ هزار و ۹۷۹ زن کشته شده‌اند و تعداد مجروحان به ۱۰۴ هزا ر و ۵۶۷ نفر رسیده است.

مطالب پیشنهادی

 تخریب زیرساخت‌ها و بحران انسانی

 گزارش‌ها حاکی از آن است که هزاران فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل همچنان زیر آوار مانده‌اند. حملات اسرائیل بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی که به‌عنوان پناهگاه استفاده می‌شدند را هدف قرار داده و بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های غیرنظامی تخریب شده است.

 بنابه اعلام ارتش اسرائیل از آغاز حملات این کشور به غزه در ۷ اکتبر تاکنون، ۸۰۴ نفر از سربازانش کشته شده‌اند که ۳۷۸ نفر از آنها در جریان حملات زمینی جان باخته‌اند.

 آتش‌بس موقت و آزادی زندانیان

 در جریان توقف موقت درگیری‌ها از ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ که ابتدا برای چهار روز برنامه‌ریزی شده بود و سپس سه روز دیگر تمدید شد، ۸۱ اسرائیلی و ۲۴۰ فلسطینی زندانی به‌صورت متقابل آزاد شدند. بااین‌حال، اسرائیل همچنان هزاران فلسطینی را در بازداشت نگه داشته است.

 وضعیت در کرانه باختری و قدس شرقی

 در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی نیز از ۷ اکتبر تاکنون، در حملات سربازان اسرائیلی و شهرک‌نشینان یهودی به فلسطینیان، ۷۹۴ نفر از جمله ۱۶۷ کودک جان خود را از دست داده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us