در این نمایشگاه که توسط انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل (موسیاد) برگزار می‌شود، تجار، صنعتگران و سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف از جمله ایران، آلمان، هند، چین، مالزی، و ونزوئلا حضور خواهند داشت تا فرصت‌های جدید همکاری و تجارت را شناسایی کنند و پل‌های تجاری میان ترکیه و سایر کشورها را مستحکم‌تر سازند. هدف اصلی این رویداد، ایجاد فضایی برای ارتباطات تجاری و افزایش حجم تجارت به یک میلیارد دلار از طریق برگزاری جلسات بی‌تو‌بی (B2B) است که فرصتی عالی برای گسترش روابط اقتصادی ترکیه در سطح جهانی فراهم می‌آورد.

در این رویداد، علاوه بر نمایشگاه‌های صنعتی و تجاری، برنامه‌هایی چون پنل G20، جلسات دیپلماتیک، انجمن تجاری ترکیه - عراق و برنامه شبکه‌سازی سرمایه‌گذاری موسیاد برگزار خواهد شد. همچنین، در روز آخر نمایشگاه، مراسم‌های ویژه‌ای از جمله معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها انجام خواهد شد.

این رویداد به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بین‌المللی ترکیه در عرصه تجارت، فرصتی برای گسترش همکاری‌ها و ارتقای جایگاه ترکیه در دنیای تجارت جهانی فراهم می‌کند و نویدبخش تحولی بزرگ در سطح اقتصادی است.