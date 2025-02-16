ترکیه
2 دقیقه خواندن
مرحله اول مسابقات قهرمانی اسکی کوهستان ترکیه در قیصری آغاز شد
‌مرحله اول مسابقات قهرمانی اسکی کوهستان ترکیه با حضور ۶۲ ورزشکار در پیست اسکی ارجیس، قیصری آغاز شد.
مرحله اول مسابقات قهرمانی اسکی کوهستان ترکیه در قیصری آغاز شد
مرحله نخست مسابقات قهرمانی اسکی کوهستان ترکیه در ارجیس / عکس: AA
16 فوریه 2025

مرحله اول مسابقات قهرمانی اسکی کوهستان ترکیه با حضور ورزشکارانی از نقاط مختلف کشور در پیست اسکی ارجیس، استان قیصری آغاز شد.

اسماعیل ییلماز، رئیس هیئت کوهنوردی قیصری، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که این مسابقات طبق تقویم فعالیت‌های فدراسیون کوهنوردی ترکیه در حال برگزاری است.

وی با اشاره به حضور ورزشکارانی از سراسر کشور افزود: این رقابت‌ها در رده‌های سنی زیر ۱۴، ۱۶، ۱۸ و ۲۰ سال، همچنین در بخش بزرگسالان و به تفکیک زنان و مردان برگزار می‌شود. ورزشکاران مسیرهایی با ارتفاع بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ متر را صعود خواهند کرد.

مطالب پیشنهادی

وی تأکید کرد: این رویداد برای پیست اسکی ارجیس اهمیت زیادی دارد و امیدواریم در سال ۲۰۲۶ میزبان مسابقات قهرمانی اسکی کوهستان جوانان جهان باشیم.

‌دورموش اوچکون، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون کوهنوردی ترکیه، نیز از همکاری و حمایت شهرداری حاجیلار، شهرداری کلان‌شهر قیصری، اداره ورزش و جوانان استان و شرکت ارجیس آ.ش در برگزاری این مسابقات قدردانی کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us