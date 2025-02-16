مرحله اول مسابقات قهرمانی اسکی کوهستان ترکیه با حضور ورزشکارانی از نقاط مختلف کشور در پیست اسکی ارجیس، استان قیصری آغاز شد.
اسماعیل ییلماز، رئیس هیئت کوهنوردی قیصری، در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که این مسابقات طبق تقویم فعالیتهای فدراسیون کوهنوردی ترکیه در حال برگزاری است.
وی با اشاره به حضور ورزشکارانی از سراسر کشور افزود: این رقابتها در ردههای سنی زیر ۱۴، ۱۶، ۱۸ و ۲۰ سال، همچنین در بخش بزرگسالان و به تفکیک زنان و مردان برگزار میشود. ورزشکاران مسیرهایی با ارتفاع بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ متر را صعود خواهند کرد.
وی تأکید کرد: این رویداد برای پیست اسکی ارجیس اهمیت زیادی دارد و امیدواریم در سال ۲۰۲۶ میزبان مسابقات قهرمانی اسکی کوهستان جوانان جهان باشیم.
دورموش اوچکون، عضو هیئتمدیره فدراسیون کوهنوردی ترکیه، نیز از همکاری و حمایت شهرداری حاجیلار، شهرداری کلانشهر قیصری، اداره ورزش و جوانان استان و شرکت ارجیس آ.ش در برگزاری این مسابقات قدردانی کرد.