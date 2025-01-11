سرباز موسوم به N1799 در شهادت خود اعتراف کرده است که در سال ۲۰۱۱ در مکالمه‌ای با یکی از اعضای نیروهای ویژه (SAS) که در افغانستان خدمت کرده بود، از روش‌ها و سن کشته‌شدگان افغان‌ها متعجب شده بود. چنان‌که طبق گفته‌ آن عضو نیرو، سیاستی در SAS وجود داشت که همه مردان بدون توجه به تهدید یا عدم تهدید بودنشان، کشته می‌شدند.

از سوی دیگر این سرباز در شهادت خود بیان داشته است که اعضای نیروهای ویژه بریتانیا از عبارت‌های زننده برای توصیف کشته شدگان افغان‌ها استفاده می‌کردند.

این سرباز همچنین به مکالمه‌ای اشاره کرده است که در آن، یک عضو دیگر نیروهای ویژه، جزئیات عملیات‌هایی را که در آنها «بالشی بر سر قربانی گذاشته شده بود و با تیر تفنگ کشته می‌شد»، توضیح داده است.