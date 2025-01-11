سرباز موسوم به N1799 در شهادت خود اعتراف کرده است که در سال ۲۰۱۱ در مکالمهای با یکی از اعضای نیروهای ویژه (SAS) که در افغانستان خدمت کرده بود، از روشها و سن کشتهشدگان افغانها متعجب شده بود. چنانکه طبق گفته آن عضو نیرو، سیاستی در SAS وجود داشت که همه مردان بدون توجه به تهدید یا عدم تهدید بودنشان، کشته میشدند.
از سوی دیگر این سرباز در شهادت خود بیان داشته است که اعضای نیروهای ویژه بریتانیا از عبارتهای زننده برای توصیف کشته شدگان افغانها استفاده میکردند.
این سرباز همچنین به مکالمهای اشاره کرده است که در آن، یک عضو دیگر نیروهای ویژه، جزئیات عملیاتهایی را که در آنها «بالشی بر سر قربانی گذاشته شده بود و با تیر تفنگ کشته میشد»، توضیح داده است.
به گزارش گاردین شهادت N1799 یکی از شهادت هفت نیروی نظامی است که اخیراً در مورد مرگ ۸۰ غیرنظامی افغان در استان هلمند میان سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به کمیسیون تحقیقاتی توضیحات ارائه دادهاند. این کمیسیون در حال بررسی اتهامات جنگی علیه اعضای SAS و نیروی دریایی ویژه بریتانیا (SBS) میباشد که در عملیاتهای سری در کشورهای لیبی، سوریه و افغانستان دست داشتند.
سرباز N1799 در شهادت خود اظهار داشته است که هنوز از امنیت شخصی خود نگرانی دارد و اگر نام او با اتهامات مربوط به قتل غیرنظامیان افغان مرتبط شود، ممکن است با خطرات جانی روبرو شود. وزارت دفاع بریتانیا تاکنون هیچگونه اظهارنظری در خصوص فعالیتهای نیروهای ویژه یا تحقیقات عمومی جاری نکرده است.
یک سرباز پیشین نیروهای ویژه بریتانیا در شهادت خود به کمیسیون تحقیقاتی از رفتارهای بیرحمانه این نیروها در افغانستان پرده برداشت.