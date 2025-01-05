فرهنگ و هنر
2 دقیقه خواندن
ازسرگیری پروازهای بین‌المللی فرودگاه دمشق از هفتم ژانویه
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری سوریه اعلام کرد که پروازهای بین‌المللی فرودگاه دمشق پس از ده سال تعلیق، از روز سه‌شنبه، هفتم ژانویه سال جاری، مجدداً آغاز خواهد شد.
ازسرگیری پروازهای بین‌المللی فرودگاه دمشق از هفتم ژانویه
آماده‌سازی فرودگاه دمشق برای پروازهای بین‌المللی / عکس: AA
5 ژانویه 2025

اشد السلیبی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و حمل‌ونقل هوایی سوریه، اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی دمشق قرار است روز سه‌شنبه، ۷ ژانویه، پروازهای بین‌المللی خود را از سر بگیرد.

وی روز شنبه، چهارم ژانویه، با اعلام این خبر به خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) تأکید کرد که تلاش‌ها برای بازسازی کامل فرودگاه‌های دمشق و حلب، دو شهر بزرگ سوریه، با همکاری شرکت‌های بین‌المللی در حال انجام است.

السلیبی با اشاره به اینکه این اقدام پس از بیش از یک دهه توقف ترافیک هوایی صورت می‌گیرد، گفت: بسیار خوشحالیم که پروازهای بین‌المللی از تاریخ ۷ ژانویه دوباره در فرودگاه بین‌المللی دمشق از سر گرفته می‌شود.

مطالب پیشنهادی

وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۲، اکثر خطوط هوایی پروازهای خود به پایتخت دمشق را به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضاتی که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد و بعدش شروع جنگ داخلی شد، متوقف کردند.

پیرو این خبر، قطر ایرویز به‌عنوان اولین شرکت هواپیمایی بین‌المللی، بازگشت پروازها به دمشق را اعلام کرده و سه پرواز هفتگی به دمشق را از سه‌شنبه آغاز خواهد کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us