اشد السلیبی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و حملونقل هوایی سوریه، اعلام کرد که فرودگاه بینالمللی دمشق قرار است روز سهشنبه، ۷ ژانویه، پروازهای بینالمللی خود را از سر بگیرد.
وی روز شنبه، چهارم ژانویه، با اعلام این خبر به خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) تأکید کرد که تلاشها برای بازسازی کامل فرودگاههای دمشق و حلب، دو شهر بزرگ سوریه، با همکاری شرکتهای بینالمللی در حال انجام است.
السلیبی با اشاره به اینکه این اقدام پس از بیش از یک دهه توقف ترافیک هوایی صورت میگیرد، گفت: بسیار خوشحالیم که پروازهای بینالمللی از تاریخ ۷ ژانویه دوباره در فرودگاه بینالمللی دمشق از سر گرفته میشود.
وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۲، اکثر خطوط هوایی پروازهای خود به پایتخت دمشق را به دلیل سرکوب خشونتآمیز اعتراضاتی که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد و بعدش شروع جنگ داخلی شد، متوقف کردند.
پیرو این خبر، قطر ایرویز بهعنوان اولین شرکت هواپیمایی بینالمللی، بازگشت پروازها به دمشق را اعلام کرده و سه پرواز هفتگی به دمشق را از سهشنبه آغاز خواهد کرد.