اشد السلیبی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و حمل‌ونقل هوایی سوریه، اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی دمشق قرار است روز سه‌شنبه، ۷ ژانویه، پروازهای بین‌المللی خود را از سر بگیرد.

وی روز شنبه، چهارم ژانویه، با اعلام این خبر به خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) تأکید کرد که تلاش‌ها برای بازسازی کامل فرودگاه‌های دمشق و حلب، دو شهر بزرگ سوریه، با همکاری شرکت‌های بین‌المللی در حال انجام است.

السلیبی با اشاره به اینکه این اقدام پس از بیش از یک دهه توقف ترافیک هوایی صورت می‌گیرد، گفت: بسیار خوشحالیم که پروازهای بین‌المللی از تاریخ ۷ ژانویه دوباره در فرودگاه بین‌المللی دمشق از سر گرفته می‌شود.